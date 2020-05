Noel Gallagher “Cocaina ogni notte per 4 anni”/ “Avevo terribili attacchi di panico”

Pubblicità

Che Noel Gallagher abbia avuto esperienze con la droga non è certo una notizia che oggi farebbe prima pagina: è cosa risaputa che, sul finire degli anni Novanta, lui e il fratello Liam (storici fondatori degli Oasis) abbiano avuto i loro problemi. Noel ne aveva per esempio parlato all’Independent, raccontando di come lui e Liam fossero assolutamente fuori controllo (il periodo era il 1997) e che nella loro casa ci fosse gente accasciata e sdraiata in ogni angolo, e che in molti casi quelle persone fossero sconosciute. Tuttavia, il cantante e chitarrista ha rilasciato un’intervista al Mirror nella quale ha approfondito l’argomento e rivelato altri particolari. Ha detto che tra il 1995 e il 1998, per un periodo di quattro anni, ogni notte si faceva di cocaina: questo gli causava terribili attacchi di panico (li ha definiti lui così) e che questo lo abbia convinto definitivamente a smettere.

NOEL GALLAGHER E LA DISINTOSSICAZIONE DALLA COCAINA

“Una volta ero a Detroit, ho avuto una forte psicosi e sono dovuto andare in ospedale” ha raccontato Noel Gallagher, che ha poi rivelato come il personale dell’ospedale capisse ben poco delle sue parole – a causa del forte accento di Manchester – e che comunque gli era stato detto di essere sulla buona strada. Tuttavia, ha raccontato, il giorno decisivo è arrivato il 5 giugno 1998: Noel si era alzato per guardare la Germania giocare ai Mondiali contro la Grecia, trovandosi di fronte a sconosciuti che “si rollavano ogni cosa possibile”. A quel punto, sedendosi per mangiare una confezione di noodles in scatola, ha realizzato di volersi ripulire e ha deciso di smettere di drogarsi, tanto da voler partire subito per la Thailandia con la compagna, per avere una distrazione.

Alla fine, tornato dalla Thailandia, Noel si è liberato dal telefono trasferendosi in campagna: da quel momento, è uscito dal tunnel della droga. Sull’esperienza ha scritto la canzone Gas Panic!, contenuta nell’album Standing on the shoulders of giants (2000); anni dopo Lars Ulrich, il batterista dei Metallica, ha rivelato di aver deciso di smettere di assumere cocaina proprio grazie alla vicenda di Noel Gallagher, che gli ha dato la forza per prendere quella strada. Nota a margine: non è chiaro quale sia la partita cui il chitarrista degli Oasis si riferisca. Il 5 giugno i Mondiali non erano ancora cominciati, e non erano nemmeno in Grecia ma in Francia; nel giorno indicato da Noel come quello della sua “epifania” la Germania giocò un’amichevole in preparazione alla Coppa del Mondo ma lo fece a Mannheim, battendo il Lussemburgo 7-0. Oliver Bierhoff e Uls Kirsten realizzarono una doppietta a testa, le altre reti furono di Jurgen Klinsmann, Thomas Helmer e Christian Ziege.



