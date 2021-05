Noel Gallagher, Concerto primo maggio 2021/ Nuovo album e significato del titolo…

È Noel Gallagher ospite internazionale del Concerto primo maggio 2021 di Roma, che quest’anno torna in ‘piazza’ (o meglio, nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica) per un grande evento che segna il rilancio della musica dal vivo nell’era post-Covid. Il cast dell’edizione è molto trasversale; l’organizzatore di iCompany Massimo Bonelli lo definisce ‘grandangolare’, che abbraccia la musica in tutti i suoi generi, parla in maniera ‘corale’ ed evita di diventare ‘settoriale’. È un cast per un pubblico ampio, non solo quello del Concertone, abituato ad ascoltare indie e folk, ma pensato per accontentare anche gli amanti della musica inglese. Noel Gallagher è stato convocato proprio per questo: l’ex leader degli Oasis ha molti fan anche in Italia, e l’annuncio della sua presenza è stato accolto con favore soprattutto dai vecchi fan del gruppo.

Il successo commerciale ottenuto da Noel Gallagher è enorme: si parla di ben 2,4 milioni di album venduti e del record di dieci album in studio consecutivi al numero uno in Gran Bretagna, numeri che vanno ad aggiungersi a quello più importante circa la longevità del suo progetto musicale. Gli High Flying Birds – questo il nome dato al gruppo dopo lo scioglimento degli Oasis – sono in attività da oltre dieci anni. A proposito di questo traguardo, Noel Gallagher ha scherzato: “Pensa a tutte le cose che avrei potuto fare in quel periodo!!”. L’11 giugno uscirà una raccolta dal titolo Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021) in cui gli High Flying Birds ripercorrono, per l’appunto, la strada strada che hanno fatto per arrivare a questo punto della loro carriera.

“L’idea del titolo – ha spiegato Noel Gallagher – mi è venuta un pomeriggio mentre ero seduto a tavola. È un modo di dire: ‘back the way we came’. Ho pensato fosse un titolo bellissimo, ed è il motivo per cui ho aggiunto ‘vol.1’, perché nel caso ce ne fosse un altro in futuro, userò lo stesso titolo!”. La traklist si compone in tutto di 18 brani di cui due inediti, We’re On Our Way Now e Flying On The Ground, che richiamano l’idea della strada percorsa e di quella ancora da percorrere.

