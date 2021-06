Noel Gallagher: “Venderò tutti i pezzi degli Oasis”/ “Comprerò un super yacht”

Noel Gallagher sarebbe disposto a vendere l’intero catalogo degli Oasis, la band che ha fondato insieme al fratello Liam e che ha guidato dal 1991 al 2009. Il valore stimato di tutti i pezzi ammonterebbe a 200 milioni di sterline (233 milioni di euro) e comprende successi quali “Wonderwall”, “Live forever”, “Some might say” e “Don’t look back in anger”. Da autore, Noel possiede tutti i diritti di farne quello che vuole, ma solamente a partire dal 2025, quando saranno totalmente di proprietà sua.

Lo ha detto l’artista in una recente chiacchierata ai microfoni del podcast Funny how? di Matt Morgan, durante la quale ha spiegato che, quando arriverà il momento, molto probabilmente se ne sbarazzerà, perché è “meglio prendere i milioni e comprarti un super yacht”. Questa idea Noel Gallagher ce l’avrebbe in mente da tempo: già nel 2019 disse di voler vendere il catalogo degli Oasis al miglior offerente.

Le parole di Noel Gallagher

Il chitarrista si è espresso con questa parole: “Tutte le canzoni torneranno a me nel 2025. Con quei pezzi ottieni una straordinaria quantità di denaro. Si pensi solo al fatto che ogni volta compaiono nelle pubblicità di McDonald’s. Che fai? Le lasci ai tuoi figli? Sciocchezze: non riconoscono alla musica il giusto valore. Meglio prendere i 200 milioni di sterline e comprarti un super yacht o un aereo. Penso che farò proprio così. Comprerò un super yacht e lo chiamerò Mega Mega White Thing. Passerò un anno sperduto in mezzo al mare. Le persone potranno venire a farmi visita. Farò prendere un aereo al mio parrucchiere, Neil, e pagherò 40 mila sterline per un taglio di capelli”.

Noel non sarebbe il primo a farlo: negli ultimi mesi si sono difatti susseguite diverse notizie riguardo a vendite multimilionarie di cataloghi musicali di big della storia del pop e del rock. Uno tra questi è Bob Dylan; infatti, il Bardo di Duluth ha ceduto il suo catalogo alla Universal e l’affare avrebbe permesso al cantautore di guadagnare tra i 300 e i 400 milioni di dollari.



