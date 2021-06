Noel Gallagher, video Flying On The Ground/ “La miglior cosa che pubblico dopo…”

Noel Gallagher ha pubblicato il nuovo singolo ”Flying On The Ground”, secondo estratto dal suo prossimo album di greatest hits in arrivo l’11 giugno. Il brano è una bellissima ballata che raccoglie diverse influenze che l’ex Oasis ha apprezzato negli ultimi anni, come il suo amore per la Motown: ”Flying On The Ground è letteralmente la cosa migliore che ho pubblicato dall’ultima cosa che ho pubblicato. Se Burt Bacharach si mettesse a scrivere per la Motown questo sarebbe il risultato… solo non così buono… ovviamente”. Con la solita ironia che lo contraddistingue, Noel ha usato queste parole per l’uscita del singolo citando il grande pianista statunitense Bacharach. E’ già disponibile anche il videoclip ufficiale di ”Flying On The Ground” che, come quello del precedente singolo ”We’re On Our Way Now”, è stato diretto da Dan Cadan & Jonathan Mowatt e vede protagonisti l’attore Matt Smith e l’attrice e modella Gala Gordon.

Michele Bravi e Sophie and the Giants/ Annunciato il brano Falene, uscita 18 giugno

Il nuovo album di Noel Gallagher

Venerdì 11 giugno uscirà ovunque il primo greatest hits del progetto da solista che Noel Gallagher porta avanti dopo lo scioglimento degli Oasis con gli High Flying Birds. L’album si intitolerà ”Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021)” e conterrà i più grandi successi pubblicati nel corso degli ultimi dieci anni, oltre a due inediti. Come specificato più volte dallo stesso artista, i Noel Gallagher’s High Flying Birds non sono in realtà una band in senso stretto, non potendo contare su una formazione stabile e consolidata, si tratta bensì di un ”collettivo” soggetto a mutamenti. All’interno dei tre dischi che andranno a comporre il greatest hits sono state inserite canzoni quali ”The Death of You”, ”AKA… What a Life!” e ”If I Had a Gun…”, che sono stati i primi tre singoli pubblicati nel 2011. C’è inoltre una versione live di ”Dead In The Water”, registrata presso RTÉ 2FM Studios di Dublino, e diverse versioni acustiche e strumentali di altri successi.

Antonio Petrosino, singolo Un giorno l'altro/ "Errori? Ho fatto pace con me stesso"

LEGGI ANCHE:

Mogol "Carroccia come Lucio Battisti"/ "'Rap? Privo di melodie. E sui Maneskin..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA