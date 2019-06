Noelia Lopez, chi è la moglie di Reyes/ Video, lettera tristissima dopo la sua morte

Josè Antonio Reyes ha lasciato una moglie, Noelia Lopez, che dopo la sua morte ha espresso tutto il suo dolore in una tristissima lettera. Il calciatore è scomparso nella notte tra venerdì e sabato dopo un bruttissimo incidente con la sua Mercedes che viaggiava a oltre 230 chilometri orari. Postando uno splendido video di famiglia la ragazza ha scritto su Instagram: “Amore mio, non posso sopportare proprio questo dolore. Ti porti con me la mia voglia di vivere. Anche se non ne ho la forza devo dirti addio. Meglio un arrivederci perché io e te saremo per sempre insieme. Aiutami perché non immagino la mia vita senza di te. Aiutami a crescere le nostre bambine. Dammi la forza, perché ora non ce l’ho. Mi guarderai dagli occhi di Noelia e sorriderai con me sul viso di Triana. Ti amo e ti amerò per sempre“, clicca qui per il video e per i commenti dei follower.

Noelia Lopez, chi è la moglie di Reyes: una coppia innamoratissima

Non sappiamo molto su Noelia Lopez la moglie di José Antonio Reyes calciatore morto in un incidente stradale appena un paio di giorni fa. Basta andare sul profilo di Instagram per accorgersi di quanto i due erano innamorati. Sono moltissime le foto, la maggior parte di quelle presenti sul profilo Instagram della ragazza, a vederli insieme sorridenti e felici. Con loro spesso ci sono anche le loro splendide figlie e viene ancora di più il dubbio della scelta del ragazzo di percorrere un autostrada a una velocità superiore ai 200 chilometri orari. Ora Noelia avrà il difficile compito di ricominciare da zero, di stare vicina ai figli avuti con Reyes e di cercare di sorridere e andare avanti almeno per loro.

La lettera commovente





