Noemi, 15 chili persi con dieta META/ Monica Germani: “Compensava disagio mangiando”

Noemi nei mesi scorsi ha portato avanti un percorso di dimagrimento con la dieta “Meta”: sono 15 i chili persi dalla cantante. Un regime alimentare su misura ed un costante allenamento Tabata, questo dietro alla trasformazione, che è stata sotto gli occhi di tutti soprattutto quando si è presentata al Festival di Sanremo 2022 in una splendida forma. Il suo obiettivo, tuttavia, più che di essere magra, era quello di stare bene con se stessa e fortunatamente adesso c’è riuscita.

Ad accompagnarla in questo cammino è stata Monica Germani. La nutrizionista, che ha seguito passo passo la cantante, ha recentemente pubblicato con Mondadori il libro dal titolo “La tua dieta sei tu, liberati dalle ossessioni alimentari e trasforma la tua vita”, in cui spiega proprio quali sono le sue metodologie. La dottoressa è molto nota nel mondo dello spettacolo poiché ha lavorato nella trasmissione Amici di Maria De Filippi. È così che Noemi l’ha conosciuta ed ha deciso di affidarsi a lei.

Noemi, 15 chili persi con dieta META: la nutrizionista come ha fatto

La nutrizionista Monica Germani, qualche mese fa, ha raccontato ai microfoni de Il Fatto Quotidiano del percorso condotto con Noemi e dei 15 chili persi con la dieta “Meta”. “Aveva un problema: qualcosa non funziona nella sua vita. Una grossa crisi le ha fatto cambiare il rapporto con il cibo. Compensava il suo disagio mangiando senza regole. Allora le ho progettato un regime alimentare su misura. Senza eliminare gli sfizi che fanno bene, ma aggiungendo regolare attività fisica e abitudini sane”.

La cantante adesso ha raggiunto il suo obiettivo, ma la dottoressa è ancora al suo fianco. “Siamo rimaste amiche, ci vediamo per i controlli e ci facciamo le nostre chiacchierate. Lei per me è stata una grande paziente. Sono contenta che sia arrivata al suo peso forma senza restrizioni. Le rinunce fanno diventare tristi. Lei invece è una donna felice”.

