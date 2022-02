Noemi, a Sanremo 2022 con “Ti amo ma non lo so dire”/ “Vi regalo la mia Anima”

Noemi: incanta Sanremo 2022

Questa sera, giovedì 3 febbraio, Noemi torna sul palco del Festival di Sanremo 2022. Martedì la cantante ha incantato il pubblico dell’Ariston e di Rai 1 avvolta da un sognante e vaporoso abito rosa di Alberta Ferretti. Lo scorso anno ha stupito tutti l’anno scorso con un nuovo look, frutto di una trasformazione che la cantante ha definito come un lavoro di consapevolezza. Il brano “Ti amo non lo so dire” è un altro passo verso quella presa di coscienza che l’artista interpreta come la necessità, una volta ristabilito il contatto con sé stessi, di riconnettersi con agli altri, ricominciando proprio dalle parole più semplici e più difficili da dire, come “ti amo“. Un brano che ha un’evoluzione: sembra partire come uno dei lenti più nelle corde di Noemi, per poi trasformarsi in un tripudio di suoni elettronici. Il pezzo “Ti amo non lo so dire” porta la firma anche di Mahmood.

Noemi: al sesto posto della classifica provvisoria Sanremo 2022

Sui social in molti sono rimasti conquistati dall’esibizione di Noemi, un po’ penalizzata dai problemi di audio della serata: “Ti amo non lo so dire va riascoltata perché è una bomba”, “La canzone di Noemi migliora con più ascolti, non male” e “Io non mi riprendo ancora da Glicine ed ora viene fuori con un altro super pezzo colonna sonora della mia vita”, hanno scritto alcuni utenti su Twitter. Su Instagram la cantante ha condiviso con i suo fan l’importanza di questa canzone sanremese: “Ho trovato il coraggio di mettervi il mio cuore in mano, ho trovato il coraggio di cantarvi tutte parole che non riuscivo a dire. È la mia Anima che vi regalo, abbiatene cura”. A fine serata, con il voto della sala stampa, Noemi si è posizionata al sesto posto dalla classifica provvisoria.

