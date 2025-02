Noemi a Sanremo 2025: la sua canzone convince tutti!

Il web ha già decretato la vincitrice di Sanremo 2025. L’esibizione di Noemi, infatti, ha fatto impazzire davvero i social: hanno apprezzato tutti la cantante dell’artista romana classe 1982, con commenti di giubilo sul web. A convincere non solamente la sua canzone, ma anche la sua interpretazione e il suo outfit, che ha ottenuto commenti più che positivi. Ma torniamo al brano e ai commenti che sono arrivati su X.

“Questo pezzo di Noemi è stupendo, finalmente” scrive un utente. Gio commenta: “La canzone di Noemi è la mia preferita per ora! Bravissima!”. E ancora Giulia scrive: “Adoro questa di Noemi”. Secondo qualcuno, addirittura Noemi ha già vinto. “Bellissima è dir poco”, commenta Valeria su X. Il brano, comunque, ha ottenuto anche dei commenti leggermente più critici: “Manca un po’ di verve per me in questa canzone, ma io mi strapperei le vesti per Noemi, mi farebbe piacere qualsiasi cosa” scrive Vivi. In generale, comunque, il suo brano “Se ti innamori muori” è piaciuto davvero a tutti!