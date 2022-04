Noemi allo stadio con Carl Brave a tifare Roma/ “E a chi ci vuole male una Makumba! Daje Roma, daje!”

Noemi è indubbiamente una delle voci femminili più apprezzate del panorama musicale italiano, ma non tutti forse sanno che la cantante è anche appassionata di calcio ed è tifosa in particolare della Roma. L’artista, a tal proposito, ha pubblicato sui social media una foto che la ritrae in compagnia di Carl Brave sulle tribune dello stadio “Olimpico”. Uno scatto affatto datato, visto che risale alla giornata di domenica 10 aprile 2022, quando i giallorossi di José Mourinho hanno piegato in rimonta le resistenze della Salernitana, ribaltando lo svantaggio iniziale e guadagnando tre punti fondamentali in termini di rincorsa all’Europa nella prossima stagione.

Gabriele Greco, il marito di Noemi/ "Mi ha sempre tenuto per mano"

Noemi e Carl Brave, più dettagliatamente, hanno fatto ricorso al testo del loro tormentone estivo “Makumba” per commentare il match che la Roma si è aggiudicata davanti al pubblico amico, con tanto di selfie e didascalia ad hoc: “E a chi ci vuole male una Makumba! Daje Roma, daje!”. La loro presenza si è rivelata dunque di buon auspicio per gli uomini di Mourinho e sono numerosi i tifosi giallorossi che hanno commentato o lasciato un “mi piace” al post della cantante.

Noemi/ "Guerra? Fondamentale che la musica lanci segnali importanti"

NOEMI: “LA CANZONE DELLA MIA VITA È…”

Nei giorni antecedenti, invece, Noemi era intervenuta in qualità di ospite ai microfoni della trasmissione televisiva di Rai Uno “Domenica In”, rivelando quale fosse la canzone della sua vita (“Vuoto a perdere”): “Questa canzone la amo perché è la canzone della mia vita. Vasco e Gaetano l’hanno scritta pensando alla mia voce… Ci vuole anche un po’ di c*lo”, ha ammesso ridendo.

“Sono solo parole”, invece, rappresenta come molti altri singoli “un momento di ricordo, a volte più cosciente, altre volte meno. Ringrazio Fabrizio Moro che l’ha scritta. Ricordo il podio al femminile che ho condiviso con Emma e con Arisa“. Tre artiste che tengono alto il nome della musica italiana: “Io mi emoziono sempre a cantare – ha affermato ancora Noemi –. Imagine di John Lennon è una canzone che parla in maniera bellissima della pace ,perché ci dice come costruirla semplicemente vivendo le emozioni con gli altri”.

Gabriele Greco, marito Noemi/ Lei: "è stato la mia forza quando mollavo"













© RIPRODUZIONE RISERVATA