Noemi/ “Amo Lucio Dalla perchè ha sempre avuto amore per la vita e le persone”

Il look di Noemi continua a sorprendere i fan: da quando la cantante ha affrontato una dieta drastica, le sue forme sono più accattivanti che mai e i suoi post sui social catturato lo sguardo di tutti i fan. Merito del metodo Tabata ideato dal medico nel ’96 e che prevede esercizi di massima intensità per cinque giorni di allenamento settimanali. Secondo quanto rivelato dalla stessa Noemi, per ora ha perso circa una ventina di kg e adesso è più in forma che mai. Nei pensieri dell’artista però non ci sono solo gli allenamenti. Da brava romantica, non poteva che avere un pensiero speciale per la Notte di San Lorenzo. “Come tutti voi, punterò gli occhi al cielo”, ha scritto nei giorni scorsi, “con lo sguardo alla ricerca di un astro cadente. Esprimerò un desiderio, forte, ad alta voce perchè la speranza va oltre la superstizione. Perchè spero che il futuro ci riservi davvero una buona stella, perchè amo il presente e tutto ciò che ci aspetta”. La cantante non si è limitata a condividere i suoi pensieri con i followers, ma ha anche interpretato il brano San Lorenzo al pianoforte. Clicca qui per guardare il video di Noemi.

Noemi, l’estate della cantante

Mare, sole, “la compagnia giusta” e qualche flute di prosecco: ecco l’estate di Noemi, sempre più radiosa e sorridente. “Ho organizzato un picnic con un tocco alla Mary Poppins”, scrive su Instagram, mostrando poi un waffle da farcire con marmellata di fichi e ricotta. Clicca qui per guardare la foto di Noemi. Oggi, sabato 15 agosto 2020, Noemi sarà inoltre una delle ospiti che vedremo a Una storia da cantare, in replica su Rai 1. In quest’occasione, la cantante interpreterà due brani del repertorio di Lucio Dalla: Se io fossi un angelo e Balla, balla, ballerino. “Amo Lucio Dalla perchè ha sempre avuto amore per la vita e le persone”, ha detto poi a Bianca Guaccero al termine della sua performance. Clicca qui per guardare il video di Noemi. Tramite le Stories, la cantante invece ci rivela come sta trascorrendo le ultime notti: un po’ di piscina in compagnia di due cagnoloni più che spericolati. “Uno subacqueo e uno no”, dice imitando uno dei tormentoni di Corrado Guzzanti e del suo storico personaggio di Vulvia.

Video, San Lorenzo al pianoforte

Foto, un picnic con Mary Poppins

Video, il ricordo di Lucio Dalla





