Noemi Annunziata lascia Uomini e Donne e presenta il fidanzato/ “Il mio cuore…”

Noemi Annunziata, lo sfogo social dopo l’addio a Uomini e Donne

Noemi Annunziata è stata una protagonista della prima parte del trono di Federico Dainese, uno dei tronisti di Uomini e Donne. La corteggiatrice per la quale il tronista ha provato un forte interesse è stata la protagonista di una segnalazione in seguito alla quale ha abbandonato definitivamente la trasmissione. Il percorso di Noemi nel dating show di canale 5 si è concluso a causa di una fotografia mostrata da Maria De Filippi in cui la ragazza baciava un ragazzo. Una segnalazione che la redazione di Uomini e Donne non ha potuto ignorare mettendo così fine al percorso della partenopea nel programma dell’amore di canale 5.

Dopo l’addio alla trasmissione e la messa in onda della puntata, la Annunziata si è lasciata andare ad uno sfogo sui social svelando di essersi fidanzata con il ragazzo della segnalazione e aggiungendo che la redazione era a conoscenza della situazione da ben due settimane.

Lo sfogo di Noemi Annunciata

Noemi Annunziata rompe il silenzio sull’epilogo del suo percorso da corteggiatrice a Uomini e Donne. “Volevo fare chiarezza sul conto di oggi, visto che ho dovuto aspettare per privacy. La redazione sapeva che io volessi andare via dal programma già più di due settimane fa, però non mi facevano chiarire la questione con Federico. Quindi stavo conducendo la mia vita normalmente. Ho fatto la mia scelta e ho seguito il mio cuore senza pensare alle conseguenze!”, le parole di Noemi.

“La mia coscienza era ed è pulita. Se avessi voluto tutta questa visibilità sarei rimasta […] E poi ci tenevo a precisare un’altra cosa che sembrerà banale, ma non lo è. Rispettate le donne, che possa essere la vostra ex fidanzata, personaggio o non, sorella, mamma ecc…Siete piccoli così. Imparate a fare gli uomini”, ha concluso.

