Noemi asfalta Barù: “Perché così tanta violenza?”/ “Non si può piacere a tutti ma…”

Continua a far discutere la battuta infelice di Barù contro Noemi. La canzone portata dalla cantante al Festival di Sanremo 2022 è stata passata oggi anche nella Casa del Grande Fratello Vip insieme ad altre, suscitando le critiche di Barù. Il gieffino, in particolare, ha criticato proprio quella di Noemi, arrivando a dire: “Gli devono tagliare le corde vocali“. Una battuta ben poco riuscita che ha sollevato un vero polverone dal web, tanto che la stessa è stata poi fatta notare alla cantante attraverso i social.

Noemi, proprio nelle ultime ore, ha aperto per i fan un box di domande su Instagram e qualcuno ne ha approfittato proprio per chiederle la sua opinione sulla battuta fatta da Barù, la sua canzone e le sue corde vocali. La risposta di Noemi non si è fatta attendere.

Noemi risponde a Barù dopo la sua battuta infelice: “Perché tutta questa violenza?”

Noemi ha quindi così commentato la battuta infelice di Barù al Grande Fratello Vip: “Non si può piacere a tutti, ma come mai tutta questa violenza?” Un commento che ha visto anche i suoi fan concordare e che mette Barù, inevitabilmente, in cattiva luce. D’altronde non è la prima volta che il nipote di Costantino Della Gherardesca viene criticato per parole ‘violente’, soprattutto nei confronti delle donne. La vicenda, ormai sulla bocca di tutti, potrebbe essere analizzata in diretta al Grande Fratello Vip da Alfonso Signorini. Sarebbe allora interessante scoprire la replica di Barù.

