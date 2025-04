Noemi pronta per allargare la famiglia? La nota cantante romana nelle scorse ore è tornata a parlare e lo ha fatto al podcast di Giulia Salemi, raccontando alcuni passaggi della sua vita. In passato l’idea di diventare mamma aveva già toccato da vicino Noemi, che ha confessato: “Ero in una fase in cui mi limitavo a sopravvivere. La mia mente, per proteggersi, ha staccato la spina dalla realtà. Vedevo tutto lontano, come se fossi un fantasma nella mia stessa vita” le parole della cantante che non è riuscita a costruire una famiglia con il suo storico marito.

E adesso che la vita sembra tornata a sorriderle, Noemi apre alla possibilità di crescere ulteriormente al fianco di Gabriele: “Quando stai così male, non puoi pensare di portare dentro un figlio. Non sarebbe giusto», ammette. «Mi pesa non aver colto l’attimo. Ho negato a lui la possibilità di diventare padre, anche se litighiamo da morire, siamo molto legati” le parole della cantante.

Noemi diventa mamma? “Vorrei farlo presto”

E adesso non è da escludere che la cantante romana che abbiamo visto di recente al Festival di Sanremo possa accogliere la possibilità di un figlio insieme al suo Gabriele. “Mi piacerebbe molto diventare madre. È un “plus” che vorrei regalare non solo a me, ma anche a lui. Spero che la vita mi dia il tempo di riacciuffare questa possibilità” le parole della cantante romana.

Chissà dunque che presto non possa arrivare qualche lieto annuncio per la cantante capitolina, reduce dall’avventura al Festival di Sanremo con la canzone Se ti innamori muori: “A Sanremo viene premiata la canzone, ma il televoto spesso non è amico delle donne. Però ricordiamoci: la classifica non è tutto. Vasco è arrivato ultimo, no?”

