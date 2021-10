Noemi Baratto è la scelta di Matteo Fioravanti?/ Uomini e Donne: scintilla in studio

Noemi Baratto è la scelta di Matteo Fioravanti a Uomini e Donne?

Noemi Baratto è la scelta di Matteo Fioravanti? Bellissima, giovanissima, con una montagna di capelli ricci e uno splendido sorriso, Noemi ha conquistato Matteo sin dal primo incontro. Il tronista di Uomini e Donne non ha mai nascosto di provare una forte attrazione fisica nei suoi confronto al punto da aver parlato di “scintilla” in un’intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e donne Magazine dopo la loro conoscenza.

“Con Noemi è scattata subito la scintilla. Mi ero presentato al nostro incontro molto nervoso per com’era andata in puntata, ma quando l’ho vista mi ha strappato un sorriso. Come ho confessato a lei, ritrovare una ragazza con quei capelli ricci che proprio piacevano a me è stato uno scherzo del destino. Mi ha colpito in ogni dettaglio e l’ho trovata molto bella. In esterna mi ha detto stare bene e mi ha dimostrato interesse. Mi piace guardarla sorridere, i suoi modi di fare, quel velo di timidezza che mi nasconde: mi intriga e mi ha fatto da subito una buona impressione. Non mi capitava da diverso tempi di vivere certe sensazioni, quindi sono curioso di approfondire”, ha ammesso il tronista.

Noemi Baratto, feeling e discussioni con Matteo Fioravanti a Uomini e Donne

Tra Noemi Baratto e Matteo Fioravanti, nonostante il feeling immediato, non sono mancate le discussioni. In particolare, a scatenare delle incomprensioni tra i due sono state delle foto posate che Noemi ha pubblicato sul proprio profilo Instagram e di cui Matteo ha scoperto l’esistenza grazie alla sorella.

Nonostante un piccolo battibecco, tuttavia, tra i due è poi tornato il sereno. Il tronista è sempre stato molto preso dalla corteggiatrice a cui ha anche regalato una collana importante che aveva ricevuto dal fratello. Molto preso da Noemi, Matteo è pronto a fare la sua scelta: sarà la Baratto la donna della sua vita?

