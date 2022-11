Noemi Bocchi assiste alla partita di Totti contro la sua Roma/ Sempre più innamorati

Noemi Bocchi guarda la partita del suo Totti: sempre più vicini

Chi non ricorda le partite e le imprese in campo di Totti, mentre Ilary Blasi era sempre in tribuna come una presenza rassicurante e amorevole. Quei tempi sono ormai finiti, ora a guardare i match dell’ex capitano è Noemi Bocchi che ha assistito alla partita presso l’Orange Futbol Club per la Supercoppa della Lega del calcio a 8 tra la Roma e la squadra di Totti.

Purtroppo l’ex numero 10 ha perso 2-0, ma Noemi Bocchi è stata subito pronta a consolarlo. La storia tra loro sembra, dunque, andare a gonfie vele e sono sempre più inseparabili. Totti ha subito una dura sconfitta dalla sua Roma, ma ha vinto la partita dell’amore. Dopo aver festeggiato i suoi 46 anni con la sua nuova compagna, i due si stanno godendo la propria relazione alla luce del sole.

Noemi Bocchi avrà un figlio da Totti? Per Alex Nuccetelli è possibile

Per molti mesi è circolato il rumor secondo cui Noemi Bocchi fosse incinta del calciatore, poi smentito successivamente. L’amico di Totti però, Alex Nuccetelli, ha rivelato che un figlio con l’ex numero 10 potrebbe essere possibile.

Ai microfoni di Diva e Donna, il noto pr romano dichiara: “Può accadere, secondo me è possibile… perchè no” e continua: “Non mi sorprenderei per nulla. Come dicevo, lui ha sempre tenuto tantissimo alla dimensione famigliare: probabilmente sarebbe terrorizzato dal firmare un ennesimo contratto, non credo che vorrebbe un altro matrimonio, ma un figlio con Noemi potrebbe essere nei suoi pensieri“. Dunque, l’ipotesi che Noemi Bocchi e Totti possano desiderare un bambino insieme, non è così impossibile anzi. Alex Nuccetelli, però, esclude l’idea che i due possano sposarsi perchè il Pupone sembra ormai terrorizzato dall’idea dopo quanto accaduto con Ilary Blasi. Ora, Totti ha ancora un lungo e doloroso divorzio da affrontare ma la sua dolce metà sarà accanto a lui per sostenerlo.

