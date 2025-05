Dopo la fine del matrimonio con Ilary Blasi, nella vita di Francesco Totti è arrivata ufficialmente Noemi Bocchi. La bionda romana e attuale compagna di vita dell’ex capitano della Roma, che in passato è stata sposata con il dirigente del Tivoli Mario Caucci, è dal 2021 al fianco di Totti, che ha dimenticato Ilary Blasi con la donna. E più volte in questi mesi si è vociferato di una possibile gravidanza da parte di Noemi Bocchi, voci mai confermate dai diretti interessati. I due si sarebbero conosciuti presso un circolo di padel dove è scoccata la scintilla tra i due, Noemi Bocchi lavora nella vita come designer. Dal suo precedente matrimonio sono nati due figli, uno di undici e di nove anni.

Si era vociferato anche di un possibile addio tra Totti e Noemi Bocchi, che in realtà non è mai avvenuto. I due infatti sono più uniti che mai e anche di recente sono stati pizzicati in dolce compagnia tra cene ed eventi. La relazione, dunque, corre spedita verso il futuro e chissà che non possa arrivare anche un matrimonio.

Francesco Totti e Noemi Bocchi si sposano?

Le ultime voci provenienti dal mondo del gossip hanno portato in direzione di un possibile matrimonio tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, con l’ex calciatore e la modella accostati al lieto evento, ma nessuno dei due ha confermato o smentito le indiscrezioni circolate. Vedremo se decideranno di chiarire come stanno le cose in merito oppure se lasceranno scorrere i gossip.

Di sicuro sono state smentite le voci riguardo a un possibile tradimento da parte di Francesco Totti ai danni di Noemi Bocchi, i due sono felicemente fidanzati e si vivono questa nuova fase della loro vita pensando al presente e non curandosi troppo del futuro.

