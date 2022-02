Noemi Bocchi, chi è nuova fidanzata Francesco Totti/ “L’amore è nato mesi fa…”

Siamo ben oltre l’aria di crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Come vi abbiamo raccontato, girano voci che ci siano già nuovi partner al loro fianco. Per l’ex capitano della Roma è già uscito il nome della presunta nuova compagna. A fare il nome è Repubblica, Noemi, ad aggiungere il cognome Bocchi è ForzaRoma.info. Lei la nuova fiamma dell’ex calciatore, la donna che avrebbe scatenato la crisi del loro matrimonio. La donna è stata vista all’Olimpico due file più in alto della postazione occupata da Totti. A distanza di sicurezza, ma non sufficiente per allontanare i rumors, anzi.

Bella, bionda, con i capelli lunghi e lisci. C’era anche lei per seguire Roma-Genoa e per il quotidiano è il segnale che tra i due il rapporto sia molto stretto. Chi è Noemi Bocchi? Laureata in economia, ha una passione per il calcio che non è affatto casuale. L’ex marito è un imprenditore, dirigente di una squadra dilettanti laziale, con giovanili elite. Quel che non si sa è se sia tifosa della Roma o se sia andata all’Olimpico solo per il legale con Francesco Totti.

CHI È NOEMI BOCCHI: QUELLA FUGA DAL LOCALE…

Un’altra passione di Noemi Bocchi sarebbe il Padel, una passione condivisa da Francesco Totti. E anche questo non sembra un caso, ma anzi l’ennesima conferma. La storia tra i due, secondo quanto riportato da Repubblica, sarebbe cominciata mesi fa. La donna era rimasta nascosta, eppure il suo nome è circolato in città, in particolare quando è fuggita all’improvviso da un locale trendy vicino a Colle Oppio mentre c’era una festa. Pare che si sia diretta da Francesco Totti che aveva avuto un incidente in macchina.

Nulla di grave, ma un gesto significativo che si è aggiunto ai sussurri di una rottura per le continue liti tra lui e la moglie Ilary Blasi, dovute anche perché, secondo Repubblica, lei lo aveva allontanato dal gruppo storico di amici. Per ora Noemi Bocchi resta alle spalle di Francesco Totti allo stadio, se la noteremo al suo fianco sarà la conferma che qualcosa è davvero cambiata nella vita della bandiera della Roma.

