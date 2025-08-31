Francesco Totti non si risparmia in dolcezza nel giorno del 37esimo compleanno di Noemi Bocchi, sua compagna da circa 3 anni.

Sono circa 3 anni che il loro amore impazza tra cronaca rosa, copertine e paparazzate; è un giorno felice, oggi, per Francesco Totti e Noemi Bocchi che anche sui social non fanno segreto della bellezza del loro legame. La compagna dell’ex calciatore festeggia oggi 37 anni e il compleanno ha offerto allo sportivo un assist perfetto per una dedica al miele che non è passata inosservata ai fan.

Un selfie di coppia, un’immagine semplice ma al contempo emblematica del loro rapporto per un giorno così speciale; Noemi Bocchi compie 37 anni e la dedica di Francesco Totti vale come una delle più romantiche promesse. Non tanto per la didascalia, per gli sticker simpatici e per la tipologia di scatto; i fan non hanno ignorato la colonna sonora scelta dall’ex capitano della Roma per rendere i suoi personali auguri ancor più speciali.

Francesco Totti, auguri di compleanno per Noemi Bocchi e ‘promessa’ al miele eloquente

Come racconta Leggo, Francesco Totti ha scelto ‘Un mondo a parte’ di Jovanotti per offrire i suoi amorevoli auguri di buon compleanno a Noemi Bocchi che oggi compie 37 anni. Il testo della canzone, in diversi punti salienti, racconta di un viaggio da fare insieme “Mano nella mano”. Un concetto simbolico che rimarca l’amore che tra i due, da 3 anni – al netto di rare voci e presunte indiscrezioni – non ha mai vissuto battute d’arresto.

L’unico tasto dolente sullo sfondo sembra essere il rapporto poco idilliaco tra Noemi Bocchi – compagna di Francesco Totti – e la figlia dell’ex capitano della Roma, Chanel. Come racconta Leggo, diverse sarebbero le tesi a proposito di frizioni importanti tra le due, chiaramente determinate anche dalla separazione da Ilary Blasi, mamma della giovane. “Feeling mai nato”, avrebbe spiegato il giornalista Giuseppe Candela – riporta il portale – parlando di fasi altalenanti tra lontananza e avvicinamento ma senza trovare un’intesa che – secondo le indiscrezioni – possa considerarsi solida.

