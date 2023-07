Noemi Bocchi copia Ilary Blasi?/ Critiche per la compagna di Francesco Totti: “Stesse foto, è gelosa!”

Noemi Bocchi copia le foto di Ilary Blasi? Il web scatenato dopo una foto della compagna di Francesco Totti

Il confronto tra Ilary Blasi e Noemi Bocchi torna ormai ciclicamente a far discutere il web. Sarà quella palese somiglianza, saranno le vicende che inevitabilmente collegano l’ex moglie di Francesco Totti alla sua nuova compagna, fatto sta che il web continua a schierarsi da una parte o dall’altra. A riaccendere il paragone tra le due donne è una foto scattata e pubblicata da Noemi che a molti ha ricordato quella che, un po’ di tempo fa, è stata invece Ilary a pubblicare.

Stando a quanto riporta Leggo, alcuni giorni fa Noemi e Francesco Totti hanno visitato i Musei Vaticani. La compagna ha allora deciso di immortalarsi con le chiavi della Cappella Sistina, postando poi lo scatto sui social. Tanti però ricordano che lo stesso scatto venne fatto da Ilary alcuni anni fa.

Noemi Bocchi, è polemica per le foto ‘come Ilary Blasi’

Questa similitudine ha inevitabilmente scatenato tanti commenti e un po’ di critiche nei confronti di Noemi Bocchi. C’è chi la accusa di “copiare tutte le foto” di Ilary, chi invece che è “la brutta copia” della conduttrice. I fan di Ilary sono dunque certi che Noemi tenti di copiarla, fomentando così il rapporto tra l’ex e l’attuale compagna di Totti. D’altronde quella col mazzo di chiavi non sarebbe l’unica foto simile di Noemi a quelle pubblicate in precedenza dalla conduttrice. Alcuni utenti hanno notato più di uno scatto in comune tra le due donne, e secondo i fan di Ilary Blasi sarebbe proprio Noemi a tentare di emularla.

