Francesco Totti e Noemi Bocchi, amore a gonfie vele

Noemi Bocchi e Adriana Abascal sono le attuali fidanzate di Francesco Totti ed Emanuele Filiberto, due dei grandi ospiti di Sognando Ballando con le Stelle. L’ex capitano della Roma è pronto ad esprimere il suo talento anche in pista da ballo, sotto gli occhi di Milly Carlucci. A tifare per lui, da casa, ci sarà certamente Noemi Bocchi, con cui è fidanzato dal 2021, dopo la crisi con la moglie Ilary Blasi.

La storia d’amore tra i due prosegue al meglio, malgrado qualche voce e rumor di crisi che la coppia ha smentito coi fatti, tra vacanze da sogno, complicità e tanta voglia di costruire un futuro insieme. Le malelingue avrebbero alluso ad un presunto tradimento del pupone, con la splendida Marialuisa Jacobelli. Voci che, come dicevamo, non hanno scalfito in alcun modo la coppia. Totti e Noemi Bocchi si amano come non mai.

Emanuele Filiberto, l’amore per la fidanzata Adriana Abascal e il rispetto per la moglie Clotilde

Curiosa e interessante, invece, la nuova storia d’amore che starebbe vivendo Emanuele Filiberto con la fidanzata Adriana Abascal. Ricordiamo però che l’uomo è sposato con Clotilde Courau, con cui dice di trovarsi benissimo e di non aver intrapreso con lei un “rapporto di coppia aperta”. “Non lo siamo e poi è una definizione che non mi piace e la trovo brutta”, le parole riportate da Today.

“Preferisco parlare di una coppia in cui c’è grande rispetto reciproco. Viviamo in due Paesi diversi ed io non voglio rinchiudere mia moglie nel mio mondo così come lei non vuole rinchiudermi nel suo. Ma ci vogliamo bene e ci rispettiamo profondamente. E con le bambine siamo sempre insieme”, ha detto Emanuele Filiberto parlando della compagna.

