Noemi Bocchi è davvero incinta di Totti?/ Signorini svela tutto: “Lei in clinica per…”

Noemi Bocchi è davvero incinta di Totti? La smentita che chiude il caso

La rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi negli ultimi giorni è stata ulteriormente complicata da un gossip riguardante la presunta amante del Capitano. “Noemi Bocchi è incinta“ è l’indiscrezione che ha iniziato a circolare poche settimane fa, monopolizzando il gossip. A lanciarla addirittura il Corriere della Sera, fonte la cui affidabilità ha reso ancor più determinante il gossip sulla Bocchi. Un gossip che, tuttavia, si è rivelato falso.

A confermarlo non solo gli ultimi scatti della Bocchi apparsi sul settimanale Chi, che la mostrano in gran forma e con nessuna traccia di un pancino sospetto, ma anche dalle parole di alcuni bene informati come Alfonso Signorini. È lui infatti a chiarire come stanno le cose nell’ultimo numero del suo ben noto magazine.

Noemi Bocchi non è incinta: ecco com’è partita l’indiscrezione

“È bastato che la Bocchi entrasse nella clinica Mater Dei di Roma per andare a trovare un’amica che si era sottoposta a un piccolo intervento, per far partire la bomba. Poi rivelatasi una colossale bufala”. Così il settimanale Chi smentisce in modo definitivo l’indiscrezione sulla gravidanza della Bocchi, chiudendo il caso in modo definitivo. Totti, dunque, non è in procinto di diventare papà per la quarta volta.

D’altronde la stessa Candida Morvillo, giornalista de Il Corriere della Sera, ha però voluto specificare a Estate in Diretta che il giornale “Non ha dato la notizia che Noemi è incinta, ha riportato dei pettegolezzi che girano nella Capitale ma ha anche sottolineato che nelle ultime foto di Noemi è apparsa in grande forma”.

