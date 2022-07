Noemi Bocchi e Francesco Totti allo scoperto?/ Marito di lei: “Rispetto per i figli…”

Noemi Bocchi e Francesco Totti: nuova vita insieme?

Dopo i rumors lanciati lo scorso febbraio da Dagospia, le foto pubblicate dal settimanale Chi sul presunto incontro con Francesco Totti hanno esposto Noemi Bocchi ad un clamore mediatico senza precedenti. Lei, bellissima, con una laurea in economia aziendale, due figli e un matrimonio finito da tempo, resta in silenzio portando avanti la propria vita e cercando di ignorare i pettegolezzi di Roma che, come scrive il settimanale Chi nel numero in edicola dal 20 luglio, non mancano mai anche “negli ambienti più in della capitale”. Il nome di Noemi Bocchi, oggi, è al centro di gossip e pettegolezzi.

Secondo quanto si legge su Chi, tuttavia, il matrimonio di Francesco Totti non sarebbe finito per la presunta presenza di Noemi nella vita dell’ex capitano della Roma anche se dopo le foto pubblicate da Chi con Totti pizzicato sotto un palazzo che, pare, sia quello in cui vive la Bocchi, la Blasi abbia perso la pazienza. Ora, Ilary e Totti sono single e liberi di rifarsi una vita. Nel frattempo, il marito di lei chiede rispetto per i figli.

Noemi Bocchi e Francesco Totti: le parole del marito Mario Gaucci

Noemi Bocchi e Francesco Totti si sono incontrati al circolo di padel frequentato da entrambi. I due, inoltre, si sarebbero incrociati più volte nella tribuna d’onore dello stadio Olimpico che Totti frequenta da quando si è ritirato dal calcio. Incontri casuali che avrebbero portato i due ad instaurare un rapporto di stima e rispetto. Dopo aver annunciato la fine del matrimonio, Totti si è rifugiato tra le braccia degli amici che lo starebbero aiutando ad affrontare la situazione.

Nel frattempo, il gossip su Noemi non si placa e il marito di lei, Mario Gaucci con cui il matrimonio è finito da tempo, commentando la situazione, come si legge sul numero di Chi in edicola dal 20 luglio, dice: “La situazione è grottesca. Non so cosa dire. Ho dato mandato ai miei legali di occuparsi della vicenda. Francesco Totti chiede più rispetto dei figli e sono d’accordo: attenzioni per i nostri come per i loro“, ha detto il signor Gaucci come riporta Chi.

