Noemi Bocchi e il gesto romantico di Francesco Totti/ “Tredici rose rosse…”

Noemi Bocchi e Francesco Totti, quando è iniziata la loro storia?

Noemi Bocchi è la nuova donna dell’ex capitano della Roma. Francesco Totti ha conosciuto Noemi ad una partita di padel e da quel momento hanno iniziato una relazione clandestina. Noemi Bocchi era sposata con Mario Caucci, Team Manager del Tivoli Calcio da cui ha avuto due figli. In molti hanno sottolineato la somiglianza fisica tra Noemi e Ilary. La donna è finita nell’occhio del ciclone qualche mese fa quando Dagospia aveva lanciato la notizia bomba di una frequentazione con Francesco Totti. Pare che l’ex calciatore della Roma le avesse spedito tredici rose rosse per San Valentino. La stampa aveva iniziato a cercare conferma in questa indiscrezione e si era messa alla ricerca di questa donna bionda. Poi però era arrivata la secca smentita di Francesco Totti che era apparso in un video sui social dichiarando di essere stanco delle fake news.

A riprova della frequentazione di Totti con Noemi due indizi. Sui siti era iniziata a circolare la foto che ritraeva Totti e Bocchi seduti a pochi metri di distanza durante la partita Genoa – Roma. Lo scatto aveva insinuato il sospetto che quella ragazza bionda potesse aver preso il posto di Ilary Blasi nel cuore di Totti. E infatti così è stato tanto che gli amici hanno capito che Totti aveva una storia con Noemi quando lei era scappata da una festa in discoteca per correre da lui che aveva appena avuto un incidente in macchina.

Francesco Totti ha cercato di mettere al riparo dai riflettori la storia con Noemi Bocchi ma il danno era stato fatto. Dopo che le foto erano state pubblicate, Noemi aveva deciso di rendere privato il profilo Instagram mentre Francesco Totti aveva organizzato una cena con Ilary al ristorante Rinaldi al Quirinale. Ilary Blasi invece rilasciava un’intervista a Verissimo negando tutto e dicendo che c’era stato un accanimento mediatico. A prendere la parola invece è stato proprio l’ex marito di Noemi Bocchi che si diceva all’oscuro della storia dell’ex moglie con Totti. Poi però aveva rivolto una frecciata all’ex moglie dicendo: “Il comportamento di Noemi non mi stupisce affatto, a Totti va tutta la mia comprensione”. Proprio l’altro giorno però il comunicato ufficiale di Ilary e Totti ha confermato quello che già era circolato alcuni mesi fa.

Francesco Totti ha una relazione con Noemi da circa un anno ma non sappiamo quando Ilary ne sia venuta a conoscenza. Nel comunicato Totti ha annunciato la separazione pur dicendo di aver tentato di superare la crisi del matrimonio. Ora cosa succederà? Francesco andrà a convivere con Noemi? Proprio qualche giorno fa l’ex calciatore è stato paparazzato a casa della nuova compagna di notte e le immagini sono state pubblicate sul Settimanale Chi. Ilary intanto è volata in Tanzania con i figli.











