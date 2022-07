Noemi Bocchi, fidanzata di Francesco Totti?/ Chi è: con lui allo stadio, a Montecarlo e…

FRANCESCO TOTTI HA UNA NUOVA FIDANZATA?

Noemi Bocchi è la nuova fidanzata di Francesco Totti? Dopo le nuove indiscrezioni circa la rottura tra l’ex capitano della Roma e sua moglie Ilary Blasi, il punto interrogativo potrebbe essere destinato a cadere in breve tempo e, per ora, è doveroso mantenerlo, anche in rispetto alla storia d’amore lunga 17 anni a cui hanno dato vita il fuoriclasse e la conduttrice. Già in inverno si era vociferato di una crisi coniugale tra i due per colpa di un presunto tradimento di Totti proprio con Noemi Bocchi, versione poi smentita dal campione del mondo 2006 e dalla stessa ex letterina in occasione di un’intervista rilasciata nel corso della trasmissione di Canale 5 “Verissimo”.

Si era anche parlato di tredici rose rosse che Totti avrebbe fatto recapitare alla sua presunta fidanzata nel giorno di San Valentino (fonte “Dagospia”), però anche questa informazione non solo non era stata commentata nel dettaglio dal Pupone e dalla sua consorte, ma era stata inserita dalla coppia nel limbo delle fake news. Di Noemi Bocchi non si sapeva allora e non si sa tuttora molto, se non che avrebbe conosciuto Francesco Totti per via della loro passione in comune per il padel, che li avrebbe portati a frequentare lo stesso centro sportivo, e che sarebbe una grande tifosa della Roma.

NOEMI BOCCHI È LA NUOVA FIDANZATA DI FRANCESCO TOTTI?

A entrare ulteriormente nelle pieghe della love story per ora ipotetica tra Francesco Totti e Noemi Bocchi è stato il quotidiano “La Repubblica”, secondo cui la giovane sarebbe davvero la nuova fidanzata dell’ex attaccante: “Totti ha una relazione da più di un anno – si legge sul sito del giornale –. Non si è nascosto neanche dopo aver provato a negare la rottura con Ilary: con Noemi Bocchi, la ragazza bionda inquadrata più volte due file sopra a lui all’Olimpico, fa coppia fissa”.

E non è tutto: “Lei era a Tirana con l’ex capitano della Roma alla finale di Conference League, è partita con lui per Montecarlo, per l’Egitto. Quando è scoppiato il caso a febbraio, Totti ha chiesto a Noemi di avere pazienza e di restare in disparte”. Rumors che, qualora venissero confermati da una delle due parti coinvolte in questa vicenda, conferirebbero a Noemi Bocchi il ruolo di fidanzata di Francesco Totti.

