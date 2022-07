Noemi Bocchi fidanzata di Francesco Totti?/ Chi è la 34enne: si sono conosciuti a…

Noemi Bocchi è la nuova fidanzata di Francesco Totti? Mentre questa sera l’ex capitano della Roma torna protagonista (per fortuna) unicamente per la sua carriera sul campo con la prima tv (ore 21.25, Rai 1) del documentario diretto da Alex Infascelli nel 2020, da qualche settimana uno dei più forti calciatori di tutti i tempi e la donna sono al centro di un tourbillon mediatico, a seguito dell’annuncio della separazione del Pupone da Ilary Blasi e degli scatti galeotti del diretto interessato sotto casa della Bocchi.noemi bocchi

La circostanza sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso in un rapporto che, come si raccontava da mesi, era oramai logoro tra i due e che si reggeva su un ‘patto’ di reciproco rispetto, ovvero fare vite separate e non uscire allo scoperto con i relativi nuovi partner. Va detto che in questo caso si tratta di ricostruzioni giornalistiche e di quanto siti di gossip e magazine rosa vanno scrivendo, citando fonti vicini ai due o mettendo insieme i pezzi di un puzzle che per essere ricostruito ancora oggi manca di molti tasselli. Ecco perché la Blasi sarebbe andata su tutte le furie quando il marito è stato sorpreso assieme a Noemi, presso la cui abitazione avrebbe trascorso quella notte: “Nessuno doveva farsi sorprendere con nuove o vecchie fiamme”. Da qui la decisione del comunicato disgiunto e la decisione di non salvare più le apparenze, anche se oggi dall’entourage di entrambi si attribuisce all’altra metà la fine del matrimonio.

Ma Noemi Bocchi è davvero l’attuale compagna di Francesco Totti? Comprensibilmente, mentre la oramai ex coppia è sotto i riflettori e la donna è finita suo malgrado sotto i riflettori persino della stampa sportiva, nessuno dei diretti interessati vuole parlare e anche se il ‘bimbo de oro’ e la donna stessero effettivamente assieme, il momento non appare esattamente dei più propizi per venire allo scoperto. Della Bocchi, 34enne, fino a poco tempo fa non si sapeva molto ma nelle ultime ore è uscita fuori pure una foto che la vede in tribuna allo stadio “Olimpico” a sole due file di distanza da Totti e che guarda nella sua direzione. Ad ogni modo pare che la loro storia risalga a diverso tempo fa e solo di recente, con le foto galeotte di cui sopra, Ilary abbia deciso di porre fine al matrimonio, in virtù della violazione di quel patto con Francesco…

Secondo i bene informati, Noemi avrebbe conosciuto Totti grazie alla loro comune passione per il padel, sport che negli ultimi tempi sta coinvolgendo tra Roma e Milano sempre più ex calciatori: i due infatti frequentavano lo stesso centro sportivo: già sposata a suo tempo con Mario Caucci, oramai suo ex marito e noto per essere team manager del Tivoli Calcio (che di recente ha chiesto rispetto per la privacy sua e dei due figli avuti in precedenza dalla coppia), la Bocchi avrebbe avuto in passato pure un flirt con l’ex tronista Gianfranco Apicerni, visto sul piccolo schermo in “Campioni – Il sogno” e poi a “Uomini e Donne” di Maria De Filippi. Una storia che risale però al lontanissimo 2008 e che il diretto interessato ha definito “un amore giovanile”. Completa il ritratto della 34enne fiamma di Totti l’impareggiabile Dagospia che per primo aveva fatto il suo nome come possibile amante del Pupone: Noemi infatti sarebbe laureata anche in Economia Aziendale Bancaria presso la Lumsa di Roma e di professione fa la designer floreale.











