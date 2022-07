Noemi Bocchi, fidanzata Totti pubblica video vacanze?/ “Fake”: non è lei, la verità

Noemi Bocchi pubblica video delle sue vacanze? Il fake sulla compagna di Totti

Nuovo piccolo giallo social legato al gossip del momento, quello relativo alla rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Questa volta a tornare sotto i riflettori è Noemi Bocchi, la presunta nuova fiamma dell’ex Capitano della Roma. Come riferisce Fanpage.it, il Corriere della Sera in queste ore avrebbe scritto, a proposito della donna: “Dopo Ilary Blasi, anche Noemi Bocchi pubblica su Instagram i video delle vacanze”. Si tratta di due filmati che immortalano la nuova fidanzata di Totti, o almeno così sembra. A condividerli ci hanno pensato diversi account Instagram naturalmente fake e nati a nome della 34enne romana, che in realtà ha un suo account personale super blindatissimo che conta appena 3000 follower.

Questi nuovi account appena nati dopo l’esplosione del gossip che coinvolge Noemi Bocchi, invece, non hanno assolutamente nulla a che fare con lei direttamente ma sembrano voler raccontare momenti di vita quotidiana della donna che avrebbe fatto perdere la testa all’ex marito di Ilary Blasi. Anche gli ultimi video sembrerebbero riprendere momenti di vita di Noemi, se non fosse che invece si tratta di filmati assolutamente fake, come rammenta Fanpage.

Noemi Bocchi e la riservatezza della 34enne

I video pubblicati in queste ore e che immortalerebbero le vacanze estive non solo non sarebbero stati pubblicati online dalla vera Noemi Bocchi ma non vedrebbero neppure protagonista la 34enne. Come spiega il portale, infatti, si tratta di due filmati postati da due creator ed influencer nel settore travel. Nel dettaglio, nel video in cui la finta Noemi compare in bici, in realtà si tratta di Gaia Consalvo, mentre quello in cui viene spacciato per un giro in barca della Bocchi è stato originariamente pubblicato da Sailingadhara ma poi falsamente attribuito alla neo compagna di Totti.

E’ chiaro, dunque, che sia solo un fake e che alla luce della riservatezza di Noemi Bocchi difficilmente la ragazza avrebbe postato dei filmati così privati. Basti pensare che, come scrive ancora Fanpage, la donna avrebbe persino tolto il nome dal citofono onde evitare incursioni indesiderate da parte di veri paparazzi. Le uniche foto che la ritraggono, dunque, restano al momento quelle del settimanale Chi e che confermano il flirt con Francesco Totti.











