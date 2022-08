Noemi Bocchi incinta di Totti? “Ecco da dove arriva l’indiscrezione”/ Morvillo: “Ilary? Pubblica foto per…”

Noemi Bocchi e l’indiscrezione sulla gravidanza, Candida Morvillo: “Ecco da dove arriva”

La fine del matrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi continua monopolizzare il gossip di questa estate attraverso indiscrezioni che giungono ormai a pioggia. L’ultima che tanto sta facendo discutere è arrivata dal Corriere della Sera e parla di una possibile gravidanza di Noemi Bocchi, la presunta amante di Totti che avrebbe causato la fine della storia con Ilary. Un gossip che cambia le carte in tavola dell’intera vicenda e, per questo, molto forte. Un tema questo che scatena una discussione in studio a Estate in diretta dove, tra gli ospiti, c’è proprio una giornalista del Corriere: Candida Morvillo.

È a lei che vengono chieste precisazioni sul gossip che vuole Noemi incinta e sulla provenienza di queste voci riportate da una fonte così autorevole. E mentre in studio si parla di ‘fake news’, la Morvillo spiega: “Quella della gravidanza è una voce che gira a Roma e che spiegherebbe perché la coppia è scoppiata in modo così veloce, repentino.”

Candida Morvillo ha però voluto specificare che il Corriere “Non ha dato la notizia che Noemi è incinta, ha riportato dei pettegolezzi che girano nella Capitale ma ha anche sottolineato che nelle ultime foto di Noemi è apparsa in grande forma”. Le foto in questione sono quelle pubblicate nell’ultimo numero di CHI, che mostrano Noemi in gran forma e senza un accenno di pancino sospetto. La giornalista conclude dunque ponendo l’accento sul diverso comportamento assunto da Ilary e Totti sui social, spiegando che: “Ilary vuole comunicare di non avere nulla da nascondere, che ha la coscienza pulita per questo pubblica le foto che mostrano ogni cosa che fa e ogni posto in cui va. Totti fa quello che può fare: stare zitto e occuparsi dei figli.”

