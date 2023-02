Noemi Bocchi lancia un messaggio in codice?/ Il post di San Valentino con Totti…

Noemi Bocchi e il messaggio in codice per Totti: l’indizio

Noemi Bocchi e Francesco Totti hanno trascorso un romantico San Valentino a Venezia, che smentisce senza alcun dubbio i rumor su una presunta crisi. Non è forse un caso che la compagna del calciatore abbia lanciato un messaggio in codice sui social, durante il viaggio d’amore verso la città.

Noemi Bocchi, infatti, ha scattato una foto sul treno ‘taggando’ Totti e poi ha aggiunto l’emoticon di una faccina che zittisce con il dito davanti alla bocca. La raffigurazione indica chiaramente il concetto di “fare silenzio” su qualcosa o qualcuno. Potrebbe essere un chiaro riferimento al gossip sulla crisi della coppia che parla di un imminente rottura, causa il ritorno di fiamma del calciatore per Ilary Blasi. Il significato preciso non è dato saperlo, ma sicuramente Noemi ha voluto mandare un messaggio molto forte sui social, in merito alla sua relazione con l’ex capitano.

Noemi Bocchi e Francesco Totti in crisi? L’indiscrezione

Negli ultimi giorni, Noemi Bocchi e Francesco Totti sono finiti nuovamente sotto i riflettori del gossip. Secondo alcuni indizi e indiscrezioni, la coppia starebbe vivendo una forte crisi e la rottura sarebbe imminente. Tutto è nato dalla scarsa presenza di scatti social dei due: l’ultimo post della compagna del calciatore risale a novembre 2022.

A questo, si sono aggiunte due indiscrezioni evidenziate da Repubblica in cui si legge: “L’ex capitano giallorosso non indossa più l’anello uguale alla compagna. O, meglio, ‘lo indossa solo in alcune occasioni”‘, dicono fonti vicine a Totti sui social. Quelle dove lui potrebbe essere visto, riconosciuto e fotografato“. E ancora: “Totti, capito che Noemi Bocchi non è la persona giusta, vorrebbe tornare con Ilary Blasi“. Le ultime foto di San Valentino, però, smentiscono inevitabilmente i pettegolezzi circolati nell’ultimo periodo.

