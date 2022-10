Noemi Bocchi: look mozzafiato per la cena con Totti/ Abito cortissimo, spilla Chanel…

Noemi Bocchi è la nuova regina di Francesco Totti

Noemi Bocchi ha preso in mano le redini della relazione con Francesco Totti e si gode la storia alla luce del sole concedendosi anche una cena con amici e figli in uno dei migliori ristoranti di Roma. Dopo essere rimasta in disparte per mesi, da quando Totti ha ufficializzato la storia che dura da dieci mesi, la Bocchi non ha sbagliato nulla. Schiva, discreta e riservata, continua a condurre lo stesso stile di vita dividendosi tra i vari impegni tra cui quello di mamma di due bambini. Contemporaneamente, però, si dedica alla sua storia d’amore e con Totti fa davvero sul serio.

Dopo essere entrata ufficialmente nella vita dell’ex capitano della Roma, ha preso in mano le redini della situazione organizzando la festa per il suo 46esimo compleanno coinvolgendo anche i figli più grandi del compagno. Inoltre, pare sia pronta anche ad iniziare una convivenza che, come svela il settimanale Chi, nel numero in edicola, sarebbe tra i progetti della nuova coppia.

Il look mozzafiato di Noemi Bocchi

Forte, determinata e di una bellezza straordinaria. Difficile, infatti, non notare la bellezza di Noemi Bocchi che, per la cena con Totti, amici e figli, come mostrano le foto esclusive pubblicate dal settimanale Chi nel numero in edicola dal 12 ottobre, incanta per un look davvero mozzafiato. Fisico asciutto e snello per Noemi che sfoggia un outfit total black con un abito cortissimo che le lascia scoperte le gambe. Il look è completato da stivali neri e una spilla di Chanel esaltata dai lunghi capelli biondi che le cadono sulle spalle.

Bellissima elegante e sensuale, la Bocchi incanta così come ha incantato Totti che, nelle foto di Chi, rivolge alla nuova compagna degli sguardi complici e amorevoli.

