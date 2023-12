Noemi Bocchi: “Non ho tempo per cose…”/ Attacco all’ex di Francesco Totti, Ilary Blasi: c’entra “Unica

Ilary Blasi, s’infiamma il triangolo con Francesco Totti e Noemi Bocchi

Sono le “rivali in amore più chiacchierate nel gossip made in Italy, come rispettive ex moglie e attuale compagna di Francesco Totti, Noemi Bocchi e Ilary Blasi, tra le quali ora si infiamma la rivalità. E ad alimentare il fuoco della competizione tutta al femminile é un intervento sibillino e al veleno che Noemi Bocchi rilascia a margine della pubblicazione del documentario Unica, che racconta la vita di Ilary Blasi in un focus sul matrimonio con il numero uno storico della Roma e leggenda nel Calcio, Francesco Totti, e la sua dolorosa fine.

Tra le confessioni di Unica, Ilary Blasi esplode in una valle di lacrime parlando del suo altalenante amore con Francesco Totti. É lo sfogo della conduttrice Mediaset al timone de L’isola dei famosi 2023, in un consuntivo dal bilancio in negativo, con l’accusa di infedeltà che lei affibbia all’ex calciatore, in quanto responsabile di un presunto tradimento con la flower designer, Noemi Bocchi. Ma ecco che incalzata sull’opera tanto rumoreggiata, la “terza incomoda” rilascia una sentenza nuda e cruda, sferrata contro Ilary Blasi.

La reaction sibillina di Noemi Bocchi

“Non ho tempo per le cose che non valgono”, é l’aforisma serafico che la neo compagna di Francesco Totti condivide sibillina tra le Instagram stories. Una frase che per il popolo nel web sarebbe una chiara frecciatina sferrata alla ormai ex moglie del calciatore. Questo, in una sospetta risposta a chi si chiede se Noemi abbia preso visione del docu-film di successo sulla piattaforma di streaming, Netflix.

Ma i beneinformati assicurano che le dichiarazioni fatte dalla Blasi nel suo docufilm non siano affatto di poco conto per la designer flower: “Lei, di solito, vorrebbe far vedere che le cose le scivolano addosso ma si vede che stavolta è stato più forte di lei…”, si apprende dalla testimonianza di una fonte insider ripresa da il Corriere.

