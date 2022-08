Noemi Bocchi, nuova casa con Totti?/ A San Felice Circeo arreda la villa e…

Noemi Bocchi, acquisti per la nuova casa?

Noemi Bocchi è indubbiamente il nome caldo dell’estate. Dallo scorso febbraio quando Dagospia ha lanciato lo scoop su una sua conoscenza con Francesco Totti, Noemi ha continuato a condurre lo stesso stile di vita restando in silenzio di fronte ai numerosi rumors scoppiati dopo l’ufficializzazione della fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Sempre bellissima, con un fisico sportivo e in perfetta forma, Noemi Bocchi non passa inosservata neanche a San Felice Circeo dove sta trascorrendo le vacanze con i figli, nati dal suo matrimonio finito da tempo.

Tommaso Eletti: "Noemi Bocchi? Perso la testa per lei ma mi ha rifiutato"/ "Totti? Non è una mangiauomini"

Con un vestitino che le lascia scoperte le gambe abbronzate e in perfetta forma, le sue scarpe All Stars e la compagnia della figlia, la Bocchi trascorre del tempo a fare acquisti per la casa in cui ha scelto di trascorrere le vacanze. Una casa che, come scrive il settimanale Chi che, nel numero in edicola da mercoledì 10 agosto pubblica anche le foto, potrebbe accogliere Francesco Totti che, invece, si trova a Sabaudia con i figli, a soli 11 km di distanza.

Noemi Bocchi rinuncia alla Sardegna per Francesco Totti/ Vacanze al Circeo…

Noemi Bocchi e Francesco Totti: un futuro insieme?

Quale sarà il futuro di Noemi Bocchi e Francesco Totti? Dopo essere stato pizzicato dal fotografi del settimanale Chi sotto casa di Noemi dopo l’annuncio della fine del suo matrimonio, Francesco Totti deciderà di uscire definitivamente allo scoperto con Noemi, la donna che pare aver fatto breccia nel suo cuore dove primeggiava Ilary Blasi da ben vent’anni? Difficile rispondere a tale domanda. Per ora, la priorità di Totti pare sia quella di rendere sereni i figli e fare in modo che la separazione non gravi sulla loro tranquillità.

Totti e Noemi Bocchi insieme in aeroporto a gennaio?/ La foto riaccende il gossip: "Destinazione sconosciuta"

Anche Noemi Bocchi sta pensando esclusivamente ai suoi bambini con cui trascorre la maggior parte del tempo in questa calda estate. Tra una seduta di shopping con la figlia e un bagno in mare con il figlio come mostra il settimanale Chi in edicola dal 10 agosto, Noemi è super concentrata nel suo ruolo di mamma.











© RIPRODUZIONE RISERVATA