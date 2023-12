Noemi Bocchi, nuova compagna di Francesco Totti/ Il retroscena dell’incidente dell’ex calciatore

Noemi Bocchi, chi è la donna che ha conquistato il cuore di Francesco Totti

L’interesse mediatico quando si parla di cronaca rosa è sempre attento ad esaurire la curiosità degli appassionati, soprattutto quando c’è da far luce su personaggi che non appartengono al mondo dello spettacolo in maniera diretta. Tale scenario si è realizzato nel caso di Noemi Bocchi, arrivata al novero della cronaca per la sua relazione con Francesco Totti, reduce dal divorzio con Ilary Blasi.

Noemi Bocchi – nuova compagna di Francesco Totti – ha 34 anni ed è laureata in economia; come anticipato, non appartiene al mondo dello spettacolo e la sua attività lavorativa si è sempre svolta lontana dalla luce dei riflettori. In passato è stata legata al dirigente Tivoli Mario Caucci; 11 anni conditi dalla nascita di due splendidi bambini. Tornando invece al rapporto con Francesco Totti, Fanpage spiega come la relazione pare sia iniziata nel 2021 ma in maniera non ufficiale. La prima uscita pubblica è infatti relativa allo scorso mese di gennaio quando ormai la rottura con Ilary Blasi era più che annunciata.

Noemi Bocchi e Francesco Totti, l’evento che avrebbe “sancito” l’ufficialità della coppia

Nonostante sia ora pubblica e ufficiale la relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, quest’ultima – così come il compagno – sono abbastanza restii nell’ostentare la reciproca quotidianità. Vista la particolare esposizione mediatica, sono sicuramente attenti ad evitare che le ingerenze dei media possano rovinare la belleza del loro rapporto. In ogni caso, nel corso di questi mesi non sono mancati gli scatti e le condivisioni social, con dediche annesse, che hanno confermato la romanticità e tenerezza del loro rapporto.

Sempre Fanpage – in relazione alla liaison tra Francesco Totti e Noemi Bocchi – riporta un retroscena legato all’ufficialità del loro rapporto. Come anticipato, nonostante il flirt pare fosse iniziato mesi prima, le prime ammissioni sono arrivate a partire dal mese di gennaio. Tale scelta pare sia maturata quando l’ex capitano della Roma, con l’attuale compagna invece ad una festa, sarebbe stato vittima di un piccolo incidente con la donna che lo avrebbe immediatamente per lo spavento. Tale gossip – come spiega il portale – avrebbe dunque aggiunto ulteriori rumor portando dunque Noemi Bocchi e Francesco Totti ad uscire allo scoperto poco dopo.











