Noemi Bocchi pronta a operarsi per la sua malattia/ “Ho paura dell’intervento…”

Noemi Bocchi si lascia andare a un’intima confessione: “Sono malata, soffro di diastasi addominale. Ho scoperto di averla grazie ai gruppi Facebook…”

Noemi Bocchi è tornata a parlare della sua malattia, questa volta però lo ha fatto per ringraziare tutti coloro che le sono stati accanto e che le hanno dato messaggi di forza a seguito della rivelazione… Proprio qualche giorno fa infatti la nuova fiamma del Capitano, Francesco Totti, si è lasciata andare a un’intima confessione sul proprio profilo Instagram. La donna ha svelato di avere una malattia: la diastasi addominale. “Per molto tempo mi son sentita a metà: metà qui e metà altrove. Un altrove che non conoscevo e mi faceva paura – ha esordito la Bocchi, continuando poi – Mi sto riferendo a una cosa che riguarda soltanto me e che poi ho scoperto riguardare molte donne. Grazie ai loro racconti pieni di coraggio ho trovato la forza di raccontarvi cosa inizia a invalidare le mie giornate”.

Noemi ha poi spiegato: “Dopo i parti ho iniziato a stare male e da tutti venivo liquidata con un: hai partorito, è normale (…) Dopo 8 anni dalla seconda gravidanza ho scoperto che quello che avevo ha un nome e racchiude tutti i sintomi che ho: soffro di diastasi addominale. Ho scoperto di averla grazie ai gruppi Facebook in cui ci sono donne che con la loro testimonianza danno coraggio ad altre donne. Grazie a loro ho deciso il percorso da intraprendere e con chi! Se le donne da sole sono pura forza, insieme sono uragani!”, ha concluso.

Noemi Bocchi ringrazia tutti coloro che le sono stati vicino: “Grazie per avermi rassicurato, ora sono pronta all’intervento ma…”

È così che moltissimi, dopo la rivelazione, hanno voluto lasciare dei messaggi d’incoraggiamento a Noemi Bocchi. Primo tra tutti ovviamente il suo compagno, il Capitano Francesco Totti che sotto il post ha scritto: “E io ti starò vicino”, con due cuori annessi. Ieri Noemi ha così sentito il bisogno di ringraziare tutti coloro che hanno speso belle parole nei suoi confronti. Per farlo ha pubblicato un nuovo post dove, oltre ai ringraziamenti, svela anche di essere prossima all’intervengo chirurgico che le permetterà di guarire dalla diastasi addominale.

Noemi ha pubblicato la foto della sua radiografia e ha scritto: “Grazie per le vostre parole di vicinanza. Grazie per aver capito cosa io realmente sentissi il bisogno di comunicare e il perché. Grazie per avermi rassicurato. So bene che la patologia che ho è solo invalidante e può essere curata… Tuttavia l’intervento chirurgico spaventa me così come spaventa ognuna di voi. Mi sembra di poter vedere la vostra preoccupazione che è proprio uguale alla mia e fra non molto spero di risolvere definitivamente questo disagio. Sono sicura che quando in futuro mi guarderò indietro ricorderò la vostra vicinanza e proverò solo gratitudine e non più tristezza”. Ecco il post:

