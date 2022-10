Noemi Bocchi, qualcuno spia la fidanzata di Totti?/ Striscia la Notizia a caccia di…

Noemi Bocchi a Striscia la Notizia

Nuovo colpaccio di Striscia la Notizia. Dopo il tapiro d’oro che Valerio Staffelli ha consegnato a Francesco Totti, il tg satirico di Antonio Ricci ha deciso di mettersi sulle tracce di Noemi Bocchi, la nuova compagna dell’ex capitano della Roma. Da quando la storia con Totti è diventata ufficiale, Noemi Bocchi è diventata il bersaglio di fotografi e paparazzi che monitorano i suoi movimenti. Dopo aver vissuto la propria vita lontano dai riflettori, la Bocchi è diventata improvvisamente la protagonista del gossip italiano.

Noemi, insieme a Totti, non riesce a fare un passo senza finire sui giornali e in televisione. Totti che, nelle scorse ore, ha pubblicato la prima storia social in compagnia della nuova compagna, ha anche parlato del sospetto che ci siano delle microspie che monitorano i suoi movimenti e quelli delle persone a lui vicine. Per fare chiarezza sulla questione, Striscia la Notizia ha messo un suo inviato sulle tracce della Bocchi.

Noemi Bocchi e le microspie: Capitan Ventosa sulle sue tracce

Capitan Ventosa, insieme al Ventosa Radio Team, è accorso da Noemi armato di rilevatori per controllare eventuali anomalie. «Volevamo aiutarti, perché magari ci sono delle microspie sul tuo corpo, in auto o in casa. Noi possiamo aiutarti», dice l’inviato alla nuova compagna di Totti, beccata a bordo della sua auto.

Cosa avrà risposto la Bocchi? Si sarà fermata rilasciando qualche dichiarazione ai microfoni di Capitan Ventosa o sarà andata vita evitando di fermarsi davanti alle telecamere? Il servizio completo su Noemi Bocchi sarà trasmesso nel corso della nuova puntata di Striscia la Notizia, in onda questa sera, alle 20.35, su canale 5.

