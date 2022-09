Noemi Bocchi, regalo speciale da Totti?/ Spunta una macchina nuova che…

Noemi Bocchi e la storia con Francesco Totti

La storia d’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi non è più un mistero. Dopo mesi di rumors e indiscrezioni, a confermare la storia con la Bocchi è stato lo stesso Totti nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera. “La frequentavo come amica, con gli amici del padel. La nostra storia è iniziata dopo Capodanno. E si è consolidata a marzo 2022″, le parole di Totti che, dopo quell’intervista, non ha più parlato della propria vita privata.

Dopo l’ufficializzazione della relazione con l’ex capitano della Roma, Noemi ha mantenuto un basso profilo evitando di esporsi sui tv e, soprattutto, non rilasciando dichiarazioni. Lontana dal gossip, continua a trascorrere le giornate dividendosi tra i vari impegni, compresi quelli legati alla gestione di due bambini, nati dal suo precedente matrimonio, finito prima dell’incontro con Totti. I paparazzi, però, non la perdono di vita e il settimanale Chi, nel numero in edicola dal 28 settembre, l’hanno pizzicata per le strade della Capitale.

Noemi Bocchi e l’auto come quella di Totti

Con un look casual fatto da giubbotto di jeans, maglia, pantaloni e anfibi, Noemi Bocchi è stato sorpresa in giro per le strade di Roma dai paparazzi. Le nuove foto della nuova compagna di Francesco Totti sono stati pubblicate dal settimanale Chi che svela anche un nuovo dettaglio. Stando a quello che si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini, Noemi girerebbe per le strade della capitale con una macchina diversa da quella che usava solitamente fino a poco tempo fa.

“E’ un’auto elettrica, la stessa di cui il capitano è testimonial”, si legge su Chi. La nuova macchina della Bocchi, dunque, sarà un regalo di Totti che, ieri, ha festeggiato il primo compleanno post separazione da Ilary Blasi ricevendo gli auguri speciali dei figli Christian e Chanel?

