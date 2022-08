Noemi Bocchi rinuncia alla Sardegna per Francesco Totti/ Vacanze al Circeo…

Noemi Bocchi e Francesco Totti vacanze insieme al Circeo

Noemi Bocchi e Francesco Totti si continuano a frequentare. Stando alle ultime indiscrezioni, i due starebbero trascorrendo le vacanze estive a Sabaudia. Totti si sarebbe trasferito sul litorale laziale dando il cambio a Ilary Blasi mentre Noemi Bocchi avrebbe rinunciato alle vacanze in Costa Smeralda pur di rimanere accanto al Pupone. Finora Totti non i è mai esposto pubblicamente sulla relazione e nemmeno lo ha fatto Noemi Bocchi che sta ancora battagliando legalmente con l’ex marito Mario Caucci che in un’occasione aveva espresso la sua comprensione a Totti: “Io so bene cosa c’è oltre l’immagine di mia moglie, al Capitano va tutta la mia comprensione”.

Noemi Bocchi e Francesco Totti aspettano un bambino?/ L'indiscrezione gela i fan…

Noemi Bocchi è stata avvistata di recente in vacanza al Circeo a pochi, comodi chilometri dalla villa di Sabaudia dove l’avrebbe condotta, per un breve incontro in mare, un misterioso yacht. Francesco Totti intanto sta facendo pratica come papà single con i figli Christian, Chanel e Isabel. Noemi Bocchi è stata avvistata a bordo di un tender che la stava portando verso uno yacht ormeggiato al largo dove di sicuro l’aspettava l’ex numero 10 della Roma e dove è rimasta due ore prima di tornare al residence. Francesco Totti e Noemi Bocchi stanno aspettando di ufficializzare la loro relazione ma al momento non uscirebbero allo scoperto aspettando che si concludano le pratiche per la separazione da Ilary Blasi.

Totti e Noemi Bocchi insieme in aeroporto a gennaio?/ La foto riaccende il gossip: "Destinazione sconosciuta"

Noemi Bocchi in dolce attesa? L’indiscrezione che spiazza i fan

Noemi Bocchi è stata pizzicata da Dagospia sulla spiaggia del residence privato in cui sta alloggiando. Noemi Bocchi ha cambiato la meta delle vacanze estive dato che per la prima volta proprio per viversi la relazione con l’ex calciatore ha scelto di passare dei giorni di relax a San Felice Circeo. Di recente la donna è stata avvistata vicino alla villa del popolare capitano. Secondo l’entourage della donna, Noemi avrebbe scelto per la prima volta da anni di non fare in Sardegna le sue vacanze proprio per stare vicina a Francesco. Una scelta che dimostra quanto il legame con l’ex capitano della Roma sia diventato forte.

Francesco Totti "ha iniziato a portar via le sue cose da casa"/ Nel suo futuro oramai c'è solo Noemi Bocchi

Intanto nelle scorse ore una nuova indiscrezione bomba ha agitato i fan di Totti. Sembra che Noemi Bocchi sia in dolce attesa. A riportare la notizia è stato il portale The Pipol Gossip in cui si legge: “Tutti parlano di lei: l’ultimo gossip apocrifo che da tre giorni, pur sottotraccia (nessuno osa), agita la Capitale, è che Noemi sia addirittura in dolce attesa, ovviamente di un nuovo Pupino, nonostante nelle foto su Chi, in vestitino e ciabattine di Hermès (quelle vere, non le imitazioni da 29 euro e 90), mostrino una pancia che più piatta non si può”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA