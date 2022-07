Noemi Bocchi sbotta “Zero chiacchiere”/ La replica della “fidanzata di Totti” su Instagram non convince e…

Noemi Bocchi commenta la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi

Continua a tenere banco la fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Nelle scorse ore Noemi Bocchi sarebbe intervenuta sui social. La nuova donna di Totti avrebbe risposto al gossip scrivendo zero chiacchiere nelle sue storie Instagram. Lo screen è stato riportato da Deianira Marzano. In realtà facendo un giro su Instagram possiamo notare come in poche siano spuntati numerosi profili fake di Noemi Bocchi. Per questo motivo alcuni dubitano che Noemi abbia potuto rispondere in questo modo al gossip. Inoltre, la donna sta tenendo un basso profilo anche per non attirarsi critiche negative da parte dei fan della coppia.

Dopo l’annuncio della separazione in molti si sono riversati sui social accusando Noemi di essere una sfasciafamiglie. Ilary Blasi e Francesco Totti hanno chiesto rispetto per la loro privacy e per la famiglia. Per questo motivo sembra difficile pensare che Noemi abbia deciso di postare proprio un genere di storia che non avrebbe molto senso. Con una foto in costume da bagno e un drink in mano, la Bocchi avrebbe scritto: “Zero chiacchiere”. Una foto criptica in cui lei appare in costume da mare con un cocktail in mano. Che senso avrebbe pubblicare una foto di questo tipo a corredo di un commento del genere?

Francesco Totti e Noemi Bocchi, le foto che li inchiodano

Il Settimanale Chi ha spifferato in anticipo della rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Poco prima dell’annuncio della separazione, Totti avrebbe trascorso la nottata a casa di Noemi Bocchi. Due giorni prima dell’annuncio, infatti, Totti è stato a casa di Noemi dalle 20 e 30 alle 2 e 30 di notte, accompagnato da un amico a bordo di una Smart. Già da diversi mesi si era vociferato di questa nuova frequentazione ma poi si erano rincorse le smentite da parte di Francesco e Ilary e sembrava essere tutto rientrato.

Il Settimanale Chi avrebbe aggiunto ulteriori dettagli alla vicenda. La crisi sarebbe partita quando Totti avrebbe scoperto dei messaggi compromettenti sul cellulare di Ilary Blasi. Si vocifera che la conduttrice avesse perso la testa per un aitante giovane che avrebbe frequentato durante le trasferte milanesi mentre era impegnata nella conduzione dell’Isola dei Famosi. Quando Francesco Totti ha smentito la rottura attraverso un video, la crisi era già in atto ma i due avevano cercato di fare il possibile per proteggere i loro figli. Ora però la verità è venuta a galla e iniziano a circolare alcuni dettagli di questa vicenda che si preannuncia ricca di colpi di scena.

