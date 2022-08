Noemi Bocchi sfida Ilary Blasi?/ In bikini, nel mare del Circeo incanta…

Noemi Bocchi e Ilary Blasi: sfida in bikini?

Noemi Bocchi e Ilary Blasi sono le protagoniste indiscusse del gossip italiano dell’estate 2022. Dopo l’annuncio della fine del matrimonio tra la Blasi e Francesco Totti, i paparazzi non perdono di vista le due donne la cui vita si è intrecciata con quella dell’ex capitano della Roma. Totti e Ilary hanno vissuto un amore importante durato vent’anni e coronato dalla nascita di tre figli: Christian, Chanel e Isabel. Noemi Bocchi, invece, è stata accostata per la prima volta a Francesco Totti lo scorso febbraio da Dagospia.

Oggi, proprio Dagospia, pubblica alcune foto di Noemi in bikini. Un bikini sfoggiato a pochi chilometri dal luogo in cui Ilary ha trascorso le ultime settimane in totale relax, circondata dall’affetto di amici, parenti e delle figlie Chanel e Isabel.

Noemi Bocchi e Ilary Blasi: bellezze mozzafiato in bikini

“Avvisate Ilary Blasi: Noemi Bocchi si sta facendo un bagnetto al Circeo, a 1km o poco più dalla casa di Sabaudia dove l’ex Letterina si sta leccando le ferite dopo la fine della relazione con Totti“, scrive Dagospia pubblicando le foto in cui Noemi esce dall’acqua e che potete vedere cliccando qui.

Entrambe bellissime e con un fisico mozzafiato, Ilary e Noemi non passano sicuramente inosservate. Entrambe bionde, con un fisico snello, asciutto e allenato, incantano al mare sfoggiando la loro indiscutibile bellezza.

