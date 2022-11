Noemi Bocchi sfoggia un anello da 5 carati/ “Acquistato nel negozio in cui Totti…”

Noemi Bocchi e l’anello regalatole da Francesco Totti, il retroscena

Noemi Bocchi e Francesco Totti hanno fatto la loro prima uscita ufficiale presentandosi insieme, mano nella mano, sul red carpet a Dubai. Proprio in quella occasione, Noemi ha sfoggiato un anello da 55 carati che Totti le avrebbe regalato come pegno d’amore. Noemi Bocchi avrebbe tagatto nelle storie Instagram la gioielleria in cui Totti avrebbe fatto il prezioso acquisto. Il Settimanale Chi ha indagato e ha scoperto che l’anello sarebbe stato acquistato in una delle tre gioielleria di Eleonora Mantini a Roma, la stessa in cui Totti si recava per acquistare gioielli quando era sposato con Ilary Blasi. Sul Settimanale si legge: “L’anello è apparso su una storia Instagram della Bocchi. Dal tag siamo risaliti alla catena di negozi in cui l’anello sarebbe stato acquistato ed è proprio la gioielleria, e in particolare lo stesso punto vendita, in cui il Capitano andava a comprare i regali a Ilary Blasi”.

Ad attirare l’attenzione del Settimanale non è stato solo l’anello regalato da Totti a Noemi ma anche l’abito nero elegantissimo di Yves Saint Laurent da 3.500 euro, il bracciare Cartier da 8 mila e un collier di cui però non è noto il valore. Francesco Totti sembra davvero aver voltato pagina dopo Ilary Blasi. Dopo l’addio all’ex moglie, l’ex capitano della Roma ha ritrovato il sorriso con Noemi.

Francesco Totti e Noemi Bocchi pronti per la convivenza

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno suggellato il loro amore con un anello di fidanzamento. Un certo luccichio si era notato al dito della mano sinistra di Noemi Bocchi già nelle foto, che il settimanale Diva e donna era riuscito a scattare durante la festa di compleanno di Totti. Noemi Bocchi aveva organizzato una festa di compleanno a sorpresa per l’ex capitano della Roma. Il Settimanale Chi aveva pubblicato degli scatti della cena. Al dito di entrambi, a sorpresa, è spuntata una preziosa coroncina di diamanti che conferma l’impegno della coppia. Subito dopo infatti è arrivata la convivenza.

Francesco Totti e Noemi Bocchi avrebbero affittato un lussuoso attico a nord di Roma in cui avrebbero deciso di trasferirsi. Totti e Noemi sono stati beccati mentre andavano a visitare di persona una grande esposizione di arredi, la Fiera del mobile di Riardo, in provincia di Caserta. Francesco ha deciso di seguire passo dopo passo la nascita della casa. Per questo motivo l’ha accompagnata prima a scegliere la cucina e poi la camera da letto.













