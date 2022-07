Noemi Bocchi toglie il nome dal citofono/ Visite poco gradite dopo lo scoop su Totti

Noemi Bocchi toglie il nome dal citofono

È passata più di una settimana da quando Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la fine del loro matrimonio. Le prime foto di Totti con Noemi Bocchi risalgono allo scorso febbraio, pubblicate da Dagospia. Allora l’ex calciatore e la conduttrice dell’Isola dei Famosi dissero che erano false notizie costruite dai giornalisti. Ma adesso che i due ex coniugi hanno confermato l’addio, emergono nuove indiscrezioni su questi ultimi mesi. Secondo quanto riporta Il Messaggero, Noemi Bocchi ha dovuto togliere il suo cognome dal citofono della casa di via della Mendola, dove Francesco Totti è stato avvistato dalle 20 alle 2.30 di notte, poche ore prime che diramasse il comunicato ufficiale sulla separazione. Sembra che ultimamente Noemi ricevesse diverse “visite” poco gradite.

Francesco Totti avvistato a casa di Noemi Bocchi

Proprio in via delle Mendola fu avvistata l’auto di Francesco Totti quando Dagospia rivelò lo scoop su di loro. L’ex capitano della Roma si presentò con una Lamborghini nera da 200mila euro, che i tifosi giallorossi conoscono bene. Le foto fecero il giro del web scatenando molti interrogativi. Così, settimana scorsa, quando è stato visto di nuovo a casa di Noemi Bocchi, Francesco Totti si è fatto accompagnare da un amico a bordo di una Smart, come rivelato dal settimanale Chi. Noemi Bocchi, 34 anni, si sta separando dal patron del Tivoli calcio Mario Caucci da cui ha avuto due figli, uno di 8 e una di 10. A differenza di Ilary Blasi, orgogliosa rappresentante di Roma sud, Noemi viene da Roma Nord.

