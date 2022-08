Noemi Bocchi vacanze vicine a Totti/ Lei lo aspetta sotto l’ombrellone?

Da qualche giorno a questa parte sul web impazza la presunta gravidanza di Noemi Bocchi che, secondo molti sarebbe in attesa del suo terzo figlio il cui padre sarebbe Francesco Totti. Intanto, la diretta interessata si gode la sua estate in spiaggia a San Felice Circeo dove secondo alcune persone ben informate trascorrerà tutto il mese di Agosto per godersi in totale relax l’estate.

A poco meno di 10 chilometri di distanza anche Francesco Totti sta trascorrendo le sue vacanze all’interno della villa di Sabaudia dove l’ex calciatore sta trascorrendo la sua prima estate da separato in compagnia dei suoi figli.

In molti pensano che la scelta della donna di trascorrere le vacanze in una spiaggia insolita dipenda per Noemi Bocchi dipenda dalla presenza di Francesco Totti nelle vicinanze che di recente è stato visto sotto casa della donna a seguito dell’annuncio della fine del suo matrimonio.

Al momento però pare che entrambi i diretti interessati pensino esclusivamente al benessere dei propri figli, il primo per non far gravare su di loro la separazione tra i due genitori, mentre Noemi Bocchi appare super concentrata nel ruolo di mamma tra una seduta di shopping e un bagno al mare, sempre in compagnia di suo figlio.

