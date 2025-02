L’artista Noemi andrà in scena al Festival di Sanremo 2025 con il brano Se t’innamori muori, una storia piuttosto toccante che parla di tematiche delicate e la sua canzone ha colpito molto. Per Noemi si tratta dell’ottava volta al Festival ma ogni volta ha un mood differente, andiamo a vedere nello specifico chi è Noemi.

La cantante comincia con X Factor nel 2009, non vince il reality ma ottiene grande successo. Il suo vero nome è Veronica Scopelliti e nasce a Roma il 25 Gennaio 1982, la donna è tifosissima della Roma ed è molto legata alla sua città; fin da piccola lavora all’interno di questo mondo, incoraggiata da suo padre e nel 2012 partecipa a Sanremo con il brano Sono Solo parole, arriva terza dietro ad Arisa e alla vincitrice Emma Marrone.

Tutti conoscono Noemi per il colore dei suoi capelli, il rosso ma in realtà lei è bionda. A Belve ha raccontato: “il rosso del capello è rilevatore del carattere, sono una persona molto fragile ma ho tirato fuori un carattere incredibile con il passar degli anni”, ha raccontato la donna negli studi di Francesca Fagnani. Per quel che riguarda la vita privata la donna è sposata con il bassista Gabriele Greco.

Noemi e i dubbi riguardo la maternità

Durante la sua vita spesso Noemi ha parlato apertamente riguardo la questione di aver figli. In passato alcune sue frasi avevano fatto discutere e la donna ha parlato cosi ai microfoni di La Stampa: “Più che la mia storia è un brano che riguarda le riflessioni di più persone, riguarda come i sentimenti facciano paura quando siamo diventati maniaci del controllo”.

La donna ha parlato anche delle difficoltà riguardo al suo rapporto con la possibilità di avere figli e se fino a qualche anno fa sembrava una necessità ora invece ha chiarito: “Mi sento pronta a farlo, è una cosa che valuto ma adesso ho il coraggio di dire che se non farò un figlio farò un’altra cosa. Ci sono moltissimi modi di vivere la genitorialità, io sono vissuto in una casa con tanti bambini visto che i miei genitori, e i nonni erano maestre”.

La canzone di Noemi ha ricevuto molti apprezzamenti e poche critiche, in molti hanno sottolineato come con questa canzone la cantante sia davvero tornata, la sua bella voce e un testo importante e significativo. Una canzone scritta da Blanco e Mahmood ma che ha ricevuto tanti apprezzamenti e potrebbe ottenere un ottimo risultato. Non da vittoria ma comunque in un’ottima posizione.