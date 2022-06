Noemi & Carl Brave/ Bis per la coppia con “Hula Hoop”

Una coppia molto chiaccherata, quella di Noemi e Carl Brave, che sono protagonisti del Tim Summer Hits con Hula-Hoop. “Ci siamo trovati così bene lo scorso anno che abbiamo deciso di rifarlo”, ammettono i due artisti, già noti con il duetto in “Makumba”, che ha accompagnato tutta la scorsa estate. “La grande affinità e il divertimento che proviamo quando stiamo insieme è lampante”. Caratterizzate da uno stile leggero e coinvolgente, si capisce dai primi accordi che è un pezzo fatto su misura per i due artisti. “Hula- Hoop ha un sound che ormai ci contraddistingue, in bilico fra la luminosità dell’estate e la ricercatezza dei suoni come quello della marimba o delle chitarre che sanno d’estate”, dichiara Noemi. Se Makumba è stato certificato triplo platino, non ci si aspetta di meno da questo nuovo tormentone estivo.

Il testo, ironico e romantico insieme, è una metafora della vita che con le sue difficoltà ci fa “rimanere tutti come in equilibrio dentro un hula-hoop” . Ha una sonorità leggermente vintage che richiama alla mente certi luoghi di villeggiatura tipicamente italiani. Hula- Hoop narra di una storia d’amore estiva, che si sviluppa in istanti di spensieratezza e casualità che caratterizzano sempre le storie d’amore estive, e che dopo l’intensità del momento, terminano spesso con un “numero in rubrica che non chiamerò più”, come dice la canzone.

Noemi & Carl Brave, due carriere diverse ma…

Noemi, pseudonimo di Veronica Scopelliti, è nota al pubblico italiano fin dal 2009, quando arrivò seconda a X-Factor. Pur non vincendo, divenne la cantante di maggior successo dell’edizione, aggiudicandosi un contratto discografico con l’etichetta Sony Music. Carl Brave invece, Carlo Luigi Coraggio, è un rapper, produttore discografico e sportivo italiano (ha intrapreso la carriera nel basket oltre a quella musicale, raggiungendo risultati degni di nota). Non sappiamo se la loro relazione sia intima o meno, ma non può sfuggire la complicità che mostrano sul palco, un alchimia nata nel 2021 che si protrae inevitabilmente anche quest’anno.

