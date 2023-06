Noemi Ceccacchi e Gennaro D’Angelo di Uomini e Donne presto genitori/ Video annuncio: “Aspettiamo…”

Noemi Ceccacchi e Gennaro D’Angelo, ex volti di Uomini e Donne, diventano genitori

Noemi Ceccacchi e Gennaro D’Angelo sono una delle coppie più longeve legate a Uomini e Donne. Il loro amore non è scoccato nello studio di Canale 5 ma è lì che i loro occhi si sono incontrati per la prima volta. Noemi è stata corteggiatrice di Marco Fantini e successivamente di Fabio Colloricchio, mentre Gennaro ha corteggiato l’ex tronista Valentina Dallari. Dopo essersi incrociati varie volte in studio, Gennaro e Noemi hanno deciso di conoscersi fuori.

È iniziata così la loro lunga storia d’amore, non priva di alti e bassi, che oggi vede un’importante svolta. Sì, perché Noemi e Gennaro stanno per diventare genitori per la prima volta.

Noemi Ceccacchi e Gennaro D’Angelo aspettano una bambina: il video

L’amore nato lontano dalle telecamere di Uomini e Donne sta per essere coronato con la nascita di un figlio che, come annunciato con un video su Instagram, sarà una bambina. “Noi ti amiamo già, ti stiamo aspettando”, ha scritto Noemi sul suo profilo social, invaso poi dagli auguri affettuosi di tutti i fan che ricordano il loro percorso a Uomini e Donne.

Al post di annuncio della gravidanza è seguito quello in cui la coppia svela, con il consueto video dello scoppio del palloncino, il sesso del bebè: “Bella di papà, non vedo l’ora di incontrarti!” sono state le parole di Gennaro D’Angelo al settimo cielo dopo aver scoperto che il suo primo figlio sarà una femminuccia.

