Noemi Ceccacci e Gennaro D’Angelo/ Gli ex Uomini e Donne ancora insieme

Noemi Ceccacci e Gennaro D’Angelo: l’incontro dopo Uomini e Donne

Continua la storia d’amore tra Noemi Ceccacci e Gennaro D’Angelo. I due hanno partecipato a Uomini e Donne come corteggiatori. Noemi è stata la corteggiatrice non scelta da Marco Fantini, che le preferì Beatrice Valli, sua attuale moglie e madre delle sue figlie Bianca e Azzurra. Successivamente Noemi corteggiò anche Fabio Coloricchio, ma la loro conoscenza non decollò mai realmente. Mentre lei corteggiava il tronista argentino, Gennaro stava conoscendo Valentina Dallari (che scelse Andrea Melchiorre). Per qualche settimana i due si sono incrociati negli studi di Uomini e Donne ma la scintilla è scoccata in un locale romano dove i due si sono presentati ufficialmente. “Non nego di averlo notato in trasmissione quando eravamo entrambi corteggiatori: mi piaceva il suo modo di fare e la semplicità con cui cercava di conoscere Valentina, cosa che a mio avviso lo distingueva da tutti gli altri che erano lì in studio…”, aveva raccontato qualche anno fa Noemi sul sito Isa e Chia.

Noemi Ceccacci e Gennaro D’Angelo stanno ancora insieme

Nel 2017, dopo una crisi importante, Noemi Ceccacci e Gennaro D’Angelo si erano lasciati ma poi sono tornati insieme. I due non appaiono spesso sui social, ma ogni tanto confidano con i loro follower momenti della loro storia d’amore. “L’amore significa accettare pregi e difetti, supportare e soprattutto Sopportare… e tu in questo sei bravissimo anzi lo siamo entrambi. Buon San Valentino cuore mio”, ha scritto Noemi nel giorno di San Valentino, pubblicando su Instagram una foto con Gennaro. L’ex corteggiatore, invece, ha lasciato sui social una romantica dedica a Noemi in occasione del suo compleanno: “Non siamo perfetti, ma ca*o stiamo troppo bene insieme. Grazie per restarmi accanto nonostante i miei lati oscuri”. Infine qualche giorno fa erano insieme, complici e innamorati, in una storia di Instagram.

