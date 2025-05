Gli alti e bassi di Noemi, la rinascita dopo il periodo buio

Sono passati tanti anni dal grande successo di Sono solo parole, una delle sue canzoni più emblematiche. Nel frattempo Noemi ha vissuto un periodo di profonda trasformazione, anche e soprattutto fisica, dopo una crisi emotiva e problemi di peso che l’avevano portata fuori strada. Tanti i brani che hanno segnato positivamente la sua carriera e che le hanno permesso di costruire un seguito sempre più affezionato, folto e numeroso. Ma ciò non è bastato per evitarle di toccare il fondo, quando in gara a Sanremo 2018 finì alla mercé degli hater. Ancora oggi Noemi ricorda molto gli attacchi personali ricevuti, così come gli insulti gratuiti che oggi sarebbero tranquillamente definiti body shaming.

“Mi sono fatta un pianto e ho deciso di fare qualcosa”, ha raccontato in una intervista a Belve, riferendosi ai problemi di peso che ha superato brillantemente grazie ad una dieta seguita con volontà ferrea. “Mi sono sentita ferita come donna, in quella foto per la prima volta ho fatto i conti con la mia sofferenza, perché ci sono persone che sono abbondanti ma tu vedi che quella fisicità gli appartiene”, ha rivelato dalla Fagnani.

Noemi, il dimagrimento choc e l’amore per Gabriele Greco

Noemi è arrivata a perdere la bellezza di diciotto chili e oggi è in forma smagliante. Al di là della salute e degli aspetti estetici, la cantante sprigiona un’energia incredibile. E anche le sue performance sul palco sono sempre più convincenti e avvolgenti. Con Non ho bisogno di te, brano del 2024, Noemi ha regalato al suo pubblico un altro pezzo da applausi.

Insomma, il periodo buio sembra definitivamente alle spalle. Le angosce e le ansie pare facciano davvero parte del passato, anche grazie all’aiuto di Gabriele Greco, il compagno di vita che è sempre stato presente, nella buona e nella cattiva sorta, proteggendola dalle critiche e dalle malelingue.

