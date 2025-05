Noemi, nata a Roma nel 1982, ha cominciato la sua carriera da attrice di spot televisivi quando era appena una bambina: aveva infatti un anno e mezzo quando è stata chiamata a comparire in uno spot della Pampers. Incoraggiata dal padre, ha poi intrapreso la carriera nel mondo della musica. Il papà, ex chitarrista di un gruppo, l’ha infatti incoraggiata a prendere lezioni di canto da Maria Grazia Fontana e così ha fatto. A sette anni, Noemi ha cominciato anche a studiare pianoforte, formandosi dunque come artista. Gli esordi veri e propri sono arrivati dopo la laurea al DAMS, quando Noemi ha cominciato la sua carriera nel mondo della musica. Prima ancora, però, Noemi ha inserito nel suo curriculum alcune esperienze come sceneggiatrice e regista, scrivendo anche diversi cortometraggi.

Nel 2008 l’artista ha preso parte alla seconda edizione di X Factor, nella squadra di Morgan: da lì ha cominciato non solo a cantare in italiano, dopo un’intera vita passata a cantare in inglese, ma si è anche fatta conoscere. Noemi è stata eliminata nel corso della dodicesima puntata del programma, arrivando quinto. Nonostante questo, il programma l’ha lanciata nel mondo della musica. Da quel momento, ha cominciato anche a pubblicare i suoi primi singoli, come “Briciole”, che ha ottenuto fin da subito ottimi riscontri da parte del pubblico, occupando la seconda posizione in classifica per settimane, venendo certificato poi disco d’oro.

Noemi, chi è: la partecipazione a Sanremo nel 2021

Nel 2010, Noemi ha preso parte al suo primo Sanremo con il brano “Per tutta la vita”, classificandosi quarta. Un posizionamento ottimo per un’artista alla sua prima esperienza sul palco dell’Ariston che però non è piaciuto affatto all’orchestra, che ha lanciato sul palco gli spartiti. Negli ultimi anni Noemi è cambiata radicalmente dal punto di vista fisico e come spiegato, non è stata solo una cosa estetica, bensì anche un cambiamento interiore: “Prima di quel cambiamento non trovavo più me stessa” ha raccontato Noemi, che ha tirato fuori la sua personalità e per sua stessa ammissione questo ha portato a una nuova sicurezza.