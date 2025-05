Noemi sempre sulla cresta dell’onda: gli ultimi successi fanno impazzire i fan

Da Non ho bisogno di te a Se t’innamori muori, sono solo alcuni dei più grandi successi recenti di Noemi, che resta sulla cresta dell’onda dopo tanti anni di carriera vissuti al massimo. Eppure non sono mancati i periodi bui per la cantante, che ha dovuto combattere con i propri demoni interiori per tornare a splendere. Così la metamorfosi fisica degli ultimi anni è stata solo frutto di un percorso che Noemi ha intrapreso con se stessa, riscoprendo e padroneggiando nuove consapevolezza.

In una intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair, la cantante sottolinea l’importanza di sentirsi bene con il proprio corpo. “Ma il corpo è solo la manifestazione lampante di un cambiamento che è principalmente interiore”, spiega saggiamente la cantante. “Prima di quel cambiamento non trovavo più me stessa”, sottolinea ancora Noemi.

Una nuova Noemi dopo il cambiamento fisico: il curioso retroscena sull’adolescenza della cantante

La metamorfosi fisica, figlia di una scintilla che ha riacceso motivazioni e prospettive personali, ha segnato un cambiamento profondo per Noemi, che ora finalmente si sente bene con se stessa. “Ho rimesso le cose a posto. Se non l’avessi fatto, non sarei mai uscita dal seminato della musica”, le sue parole. Nella stessa intervista, la cantante rivela un aneddoto della sua adolescenza, che definisce leopardiana.

Anche in quel periodo non sono mancate le difficoltà per Noemi: “Ero timida, insicura, chiusa, e per questo motivo non riuscivo ad avere amici”. A quanto pare, l’artista quarantatré romana prediligeva la solitudine e non era tutto rosa e fiori. “Me ne stavo sempre per gli affari mai ma leggevo tanto, suonavo il pianoforte e la chitarra, ascoltavo molta musica”. Il resto è storia.

