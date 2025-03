Gabriele Greco è il marito di Noemi: il grande amore della cantante romana

Tra gli ospiti odierna della puntata de Le Iene Show troveremo Gabriele Greco, il marito di Noemi che da ormai tanti anni forma una sorta di idillio con l’artista reduce dal Festival di Sanremo 2025. Un legame forte e sincero il loro, con Noemi che si è espressa in maniera speciale riguardo al rapporto con Gabriele Greco: “Io e il mio marito Gabriele stiamo insieme da 16 anni, con lui non ho mai avuto paura di buttarmi, ho giocato sempre a carte scoperte e non ho avuto paura di fare la “sottona” ha rivelato l’artista che ha portato di recente a Sanremo la canzone firmata da Mahmood e Blanco Se ti innamori muori.

I due al momento non hanno figli, anche se Noemi in una recente intervista concessa a Verissimo ha rivelato come il pensiero di diventare mamma a volte le tolga addirittura il sonno.

Noemi e il matrimonio con Gabriele Greco: “Ci siamo incastrati”

Riguardo alle nozze con il marito Gabriele Greco, la cantante romana ha confessato: “Mi ha incastrato e ci siamo sposati” le parole dell’artista capitolina. Sempre nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, l’artista reduca dall’esperienza musicale all’Ariston, ha confessato: “La vita insieme è un continuo cambiamento e non bisogna mai darsi per scontato. Il sogno di diventare genitori c’è” ha rivelato Noemi che dunque tiene una porta aperta alla maternità e proprio per questo non sono da escludere cambiamenti nei prossimi anni.

Un matrimonio, quello tra Noemi e il suo Gabriele Greco, che dura da ormai sedici anni e dunque escludere il grande passo non è possibile, dopo che i due sono già convolati a nozze e si sono goduti lo speciale traguardo. Vedremo se la vita riserverà un’altra grande sorpresa a Noemi e Gabriele Greco, uniti come il primo giorno.