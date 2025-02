Noemi è una delle protagoniste del Festival di Sanremo che quest’anno vede la conduzione di Carlo Conti e che va in scena dall’11 al 15 Febbraio e con la sua canzone Se t’innamori Muori ha emozionato tutti. A sostenere Noemi ci sarà sicuramente Gabriele Greco, marito della cantante e suo bassista storico. Andiamo a vedere chi è Gabriele Greco.

Gabriele Greco è un bassista e tastierista che lavora da anni con Noemi e i due negli anni sono diventati partner nella musica e nella vita. 40 anni ed una grande passione per la musica, che è arrivata nella sua vita quando aveva solo 10 anni ed iniziò a suonare il pianoforte, poi ha pian piano approfondito.

A 16 anni ha cominciato a studiare altri strumenti come il basso elettrico ed il contrabbasso, poi ha fatto parte della band Mabo 24 e nel 2008 ha sostituito il bassista di Noemi ed hanno cominciato cosi a lavorare insieme. Nel 2010 poi diventa membro ufficiale della sua band e accompagna Noemi nel tour per tutta Italia, i due hanno lavorato e convissuto insieme anche a Londra e si sono sposati nel 2018.

“Mio marito c’è sempre stato”, Noemi e il bel rapporto con Gabriele Greco

Noemi ha parlato a Verissimo del legame con suo marito ed ha avuto bellissime parole nei suoi confronti: “Mio marito c’è sempre stato, sono ormai oltre 10 anni che stiamo sempre insieme, ed è bello. Stiamo insieme, lavoriamo insieme e facciamo sempre tanti viaggi insieme” con la donna che ha più volte raccontato la situazione legata alla sua maternità.

I due non hanno figli ma in passato Noemi ha parlato delle difficoltà riguardo questa situazione, soprattutto sul fatto che il marito aveva gran desiderio di diventare padre. La cantante ha raccontato cosi le sue impressioni: “Lui è stato veramente coraggioso perchè è facile esserci quando va tutto bene, ma lui c’è sempre stato ed è stato la mia forza quando mollavo”.

La coppia – come capita un pò a tutti – ha vissuto alcuni alti e bassi negli anni ma Noemi ha raccontato della pazienza dell’uomo che ha saputo affrontarla e sostenerla nei momenti critici. E riguardo alla questione figli la donna ha spiegato: “E’ un giro di boa importante ma non è più come un tempo, per un figlio vediamo come procede il mondo, è tutto molto complicato”.